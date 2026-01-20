成龍睽違20年再合作梁家輝 近身肉搏SEVENTEEN文俊輝

記者潘鈺楨報導／由成龍與梁家輝兩大巨星睽違20年再度攜手主演的犯罪動作鉅片《捕風追影》，近日宣布抽中大陸電影片配額，確定將於3月份在台上映。消息一出，不僅讓資深港片迷熱血沸騰，更有SEVENTEEN成員文俊輝、當紅演員此沙的龐大年輕粉絲群湧入官方社群詢問，呈現跨世代的觀影狂熱。

《捕風追影》改編自2007年銀河映像的經典電影《跟蹤》，但在製作規模上全面進化。故事加入現代科技元素，包括AI監控與天眼系統：緊扣當代對科技失控的焦慮。還有加密貨幣犯罪，呈現高科技集團與警方實戰經驗的硬核對決。

預告片中，真實爆破的大場面與高密度的動作戲輪番上陣，濃厚的港式警匪片氛圍，瞬間勾起影迷對千禧年代港片黃金時期的集體記憶。

高齡71歲的成龍再度發揮硬漢精神，親自上陣完成多場高強度動作戲，再現巔峰身手。最令人驚喜的莫過於他與韓團SEVENTEEN出身的文俊輝上演近身肉搏對打。新舊世代的正面較量，不僅讓戲劇張力升級，也成功吸引了大量Z世代觀眾的目光。

這是成龍與梁家輝繼經典電影《神話》後，睽違20年的再度合作。「千面影帝」梁家輝這次回歸詮釋原作中的靈魂角色，與老友成龍過招火花十足。成龍更透露，《捕風追影》有發展為系列電影的潛力，不排除拍攝續集；對此，梁家輝也展現義氣，公開表示願意陪著成龍「一路打下去」。

