成龍罕曝與房祖名疏離關係 「見到他就罵」最後一年連一通電話都沒了

男星成龍近來忙著宣傳新片《過家家》，罕見分享與兒子房祖名的疏離關係，坦言年輕時深信「嚴父出孝子」，卻因長期採取高壓、強勢的教育方式，反而一步步將父子關係推向疏離。

成龍在新片最後拍攝了一場父子和解的情節，意外擊中他的內心，重新回望與房祖名的相處點滴。成龍透露，曾和房祖名約定一年通一次電話，但因為他每次都講不出好話，「把兒子罵回去了」，還會直接掛兒子電話，自認這樣「很帥」。就連在父親節或生日接到兒子來電，他反而會指責兒子只會在特定節日聯絡，最後父子倆連一通電話都沒了。

現在成龍認為過去對兒子太過嚴格，「以前我見到他就罵，後來我錯了，原來教育不是這樣的。」所謂「為你好」的嚴厲教育，其實只是不斷在父子之間築起一道又一道高牆。隨著年紀、經歷增長，他也放下如此執著的心態，希望兒子開心平安就好。過去成龍曾在節目上透露對兒子相當嚴厲，嚴格到上廁所衛生紙該用多少，也一度引起討論。

