成龍肉搏「SEVENTEEN」文俊輝 梁家輝睽違20年破例陪打

成龍、梁家輝睽違 20 年再度合作犯罪動作片《捕風追影》，71歲的成龍親身上陣多場高強度動作戲，片中更首度與韓團 「SEVENTEEN 」成員文俊輝近身對打，新舊世代正面交鋒。

「千面影帝」梁家輝職涯從未重複角色，這次卻罕見點頭再度詮釋原作中的同一角色，正是被《捕風追影》賦予角色嶄新的詮釋空間與高度挑戰性所打動，本片也是他與成龍繼電影《神話》後再度合作，老友過招，火花十足，日前成龍也表示，《捕風追影》並非單一計畫，而是具備延伸發展的系列潛力，未來不排除拍攝續集，梁家輝也力挺，直言願意一路陪著成龍「打下去」。

《捕風追影》以2007年銀河映像經典電影《跟蹤》為基礎重新改編，在原有劇本架構上大幅升級製作規模，加入AI監控、天眼系統、加密貨幣等當代科技元素，新釋出的預告一開場即以真實爆破的大場面登場，呈現一場老派實戰跟蹤術與AI高科技潮流犯罪的緊繃節奏，濃厚港味氛圍也勾起7、80後影迷對千禧年代港片黃金時期的集體記憶，該片預計3月在台上映。

