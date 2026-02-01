成龍自曝患ADHD！坦承「注意力不足」 進駐小紅書私下樣貌曝
出道66年的武打巨星成龍，即使已71歲仍持續挑戰高難度動作場面。他在1月30日正式宣布進駐小紅書，並在首支自我介紹影片中罕見透露自己患有ADHD（注意力不足過動症），幽默自嘲引發粉絲熱議。
成龍在小紅書發文表示：「各位薯友，你沒有看錯呀！真是我成龍呀，我來小紅書玩啦，以後請大家多多指教。」影片中他分享自己喜歡到處旅行感受不同世界，也會唱歌、健身，甚至放下巨星包袱與寵物玩耍、在路邊騎腳踏車，展現私下輕鬆的一面。
不過，成龍也坦承自己對許多事情仍是「新手村村民」，他提到：「你說這個花怎麼能養好呢？你說怎麼才能讓我這個ADHD集中注意力？你知不知道哪裡有好吃的？哪個角度自拍才能顯得我的臉小一點呢？」希望網友能藉此多認識他，同時預告未來會更常見面。
成龍也熱情與留言區的網友互動，有人教他自拍的訣竅，他馬上親自回覆：「這是我在小紅書學到的第一招。」韓國女星金喜善也現身留言：「這次人生在這裡相遇了。」他則回應：「不朽的神話在小紅書中延續」，呼應兩人曾合作的電影《神話》。
