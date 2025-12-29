成龍自曝父子關係降至冰點 懊悔「一句話」讓房祖名斷絕聯絡

成龍坦承嚴父教育讓父子關係疏離，目前房祖名與他斷絕聯繫。（翻設微博）

武打巨星成龍與金馬影后林鳳嬌結縭多年，唯一的兒子房祖名雖然也曾闖蕩演藝圈，但成龍對孩子一向採取高壓政策，期望高、罵得凶。最近成龍在宣傳新片《過家家》時，難得在鏡頭前示弱，坦承父子關係已經跌入谷底，現在甚至連1年1通電話的聯繫都斷了。

成龍嚴格管教兒子沒好話

新片《過家家》談的是家人羈絆，讓成龍感觸良多，罕見摘下硬漢面具，反省過去那種咄咄逼人的教育方式，「以前我見到兒子就罵，上電視就說他，沒有一句好話」，現在才明白應該給孩子更多空間，讓房祖名去闖出自己的路。

成龍說了哪句話讓房祖名不敢聯絡？

最尷尬的是，房祖名以前每逢生日還會打電話祝壽，結果卻被成龍訓斥：「不要在我生日打電話來，平常打電話來知道嗎？」結果這一唸反而造成反效果，兒子嚇得不敢再打，連1年1次的問候電話都成了過去式。

房祖名現況如何？

成龍坦言直到這幾年步入高齡，才學會收斂脾氣，試著卸下嚴父的武裝。這段真心話在網路掀起討論，不少人覺得這對父子的相處模式簡直是許多家庭的翻版，紛紛感嘆這種硬式父愛真的讓人壓力山大。房祖名在經歷風波後，雖然有嘗試回歸影壇執導電影《曾經相愛的我們》，但大多時間都消失在公眾視線，今年6月他難得現身好友婚禮，簡單的平頭裝扮與低調作風，再度勾起影迷對這位星二代近況的好奇。

