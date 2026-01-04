成龍與女兒破冰？傳「經濟援助」 吳卓林直播開口談父女互動

71歲的國際影星成龍過去與兒女關係疏離，不過近年來對外談及家庭議題時態度出現轉變。（圖／翻攝自微博「新浪娛樂」）





71歲的國際影星成龍過去與兒女關係疏離，不過近年來對外談及家庭議題時態度出現轉變。繼先前坦言過往對兒子房祖名管教過於嚴厲，導致父子關係一度疏離後，外界也開始注意到他與非婚生女兒吳卓林之間，似乎出現了變化。

據港媒報導，26歲吳卓林近日在一場直播中被網友直接詢問，是否已與生父成龍和解。她未正面回應，卻罕見鬆口提到：「他最近經常看我做的海報。」這句話被視為間接透露雙方仍有某種程度的互動，也讓外界解讀，父女關係或許正逐步鬆動，不再如過往般完全斷裂。

吳卓林是成龍與前亞姐吳綺莉所生的非婚生女，當年事件曝光後，成龍以「犯了全天下男人都會犯的錯」回應，引發輿論譁然，之後多年來與吳卓林幾乎沒有公開往來。直到約8年前，吳卓林因生活陷入困境，對外承認成龍是其生父，希望獲得協助，但雙方關係始終未見明顯轉圜。

近來港媒則傳出，成龍私下已透過中間人多次伸出援手，包括協助負擔吳卓林在加拿大的房租，並支持她投入設計相關工作。更有消息指出，成龍團隊曾主動聯繫吳卓林的工作室，將一部電影的北美宣傳與發行設計交由她負責，雙方依照市場行情收費，並正式簽署合約合作。對此，吳卓林在直播中僅低調表示，目前收入「夠付房租，也能存錢買顏料」，未進一步談及與父親的實際互動細節。

事實上，吳卓林18歲公開出櫃後，與大她12歲的加拿大籍伴侶Andi結婚並移居海外，但生活並不順遂，曾被拍到排隊領取免費食物，甚至在垃圾站拾荒，經濟狀況一度引發關注。近年她嘗試自立，曾在設計公司擔任助理，也在香港街頭擺攤販售自創手繪T恤，努力擺脫「星二代」標籤。

另一方面，吳卓林與母親吳綺莉的關係近年亦持續緊張。吳綺莉多年來獨力撫養女兒，近年母女卻頻傳失和。吳卓林離家後拒絕返港探望母親，即使吳綺莉曾表達願意在經濟上提供協助，雙方關係仍未見改善。



