成龍談兒子房祖名 後悔「軍訓式家教」關係破裂：我錯了

成龍主演的新電影《過家家》預告片引發了廣泛關注，電影中成龍飾演一位患有阿茲海默症的角色，無法記起家人，情節令人動容。在這部溫情電影中，主角誤將租客認作兒子，而鄰居們為了照顧他，共同組成了一個臨時家庭。這部作品不僅展現了感人的故事情節，也讓成龍在現實生活中對家庭關係有了新的體悟，尤其是他與兒子房祖名之間長期疏離的關係，引發了觀眾的共鳴與討論。

成龍公開談論與兒子房祖名的相處模式。（圖／翻攝微博）

電影預告片中展示了成龍飾演的角色因阿茲海默症而失去記憶的情景，「瓜子、花生、下一個是什麼，我老覺得腦海裡面進一個大怪獸」的台詞生動地描繪了患者的混亂心境。為了照顧這位患病的老人，鄰居們決定組成一個臨時家庭，共同編織出一段揪心又溫暖的故事。

廣告 廣告

在電影宣傳活動上，成龍罕見地談及與兒子房祖名的關係。他坦承過去對兒子的教育方式有誤，表示以前見到兒子就罵，上電視也說他，沒有一句好話。成龍認為自己錯了，教育不應該是這樣子，而是應該讓孩子自由發揮，讓他自由去創作。

成龍主演新電影《過家家》。（圖／翻攝微博）

成龍進一步透露，由於他過去的軍訓式教育，導致他與兒子的關係降至冰點。他表示原本一年會有一個電話，但因為他的態度，連這僅有的聯繫也失去了。成龍回憶道，他曾告訴兒子不要在他生日時打電話來，要平常打，但當兒子真的打來時，他卻掛掉電話，自以為很帥，結果之後就再也沒有接到兒子的電話了。這些坦誠的分享引起了網友們的熱烈討論，許多人認為成龍在教育方面確實存在問題。雖然他現在已經意識到自己的錯誤，但要修復與兒子之間的關係，恐怕需要更多的時間與努力。

更多 TVBS 報導

成龍認錯了！爆與兒子關係破裂「一年沒一通電話」 罵跑房祖名

獨／李亞萍爆失智首露面！半夜「以為要工作」化妝出門 竟喊余天「爸」

林鳳嬌精準獵地！傳豪砸1.6億買歇業「京兆尹」 坐等都更有望翻倍賺

傳徵護理助理！歸亞蕾遭轟「5.5萬薪水太低」回應了 揭真實狀況

