成龍遭傳插管死訊！「近況身影流出」網驚點名李連杰：差好多…
娛樂中心／綜合報導
香港知名武打巨星「成龍」走紅多年，更以積極表態支持中國共產黨成為討論焦點，曾擔任中國全國政協委員的他，遭受一派香港民眾批評抵制，沒想到近日就有百萬追蹤的海外粉絲專頁，突曬出成龍插管黑白照，稱成龍因為舊疾復發而離世，對此就有中國媒體澄清成龍近況「身體健康」，隨後也被挖出他現身街頭遛狗買麵包的影片，其真實狀態讓不少中國網友感嘆，成龍跟近日遭傳「入院換心」的李連杰差別相當大。
香港武打巨星成龍被海外粉專誤傳離世，甚至附上插管黑白照，引發外界震驚。（圖／翻攝自X）
71歲知名武打巨星成龍，日前突被擁有150萬人追蹤的外國臉書帳號「Stories About Us」發文PO出黑白照，畫面當中成龍躺在病床還插管，粉專哀悼「今天一位世界影壇最受愛戴的人、我們所有人的心都已離世，尤其是我們這一代。他是一位傑出的演員，一位偉大的功夫高手，一位擁有標誌性笑聲的男人——成龍，他離開了我們」，照片上寫了年份「RIP 1958–2025」。
中國媒體出面闢謠成龍與訊後，又有網友挖出成龍遛狗出門買麵包近況。（圖／翻攝自微博）
沒想到隨後就被中國媒體報導打臉：「成龍目前身體健康，正積極投入新電影《過家家》宣傳（2026年元旦上映）。所謂『去世』傳聞系外網帳號利用AI技術偽造病床照及死亡日期（1958-2025）製造的惡意謠言，已被本人動態及權威媒體證偽。」。
李連杰因腫瘤開刀入院，卻被網瘋傳「入院換心」，近況更是被評價越過越年輕。（圖／翻攝自微博）
過去成龍也曾解釋一些網路流傳他白髮蒼蒼模樣身影是演戲造型，隨著成龍現況被中國媒體闢謠，隨後更有網友挖出成龍現身街頭遛狗買麵包的身影，認為成龍現況確實與過去經典電影形象老了不少，雖然不如扮老狀態憔悴，依舊有不少人認為成龍與最近「活蹦亂跳」的李連杰有不少落差，回春狀態完全「比不上」。
