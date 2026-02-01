成龍開通小紅書曝患1疾病…網心疼：巨星也是普通人

娛樂中心／饒婉馨報導

武打片巨星成龍在影壇縱橫超過一甲子，現年 71 歲的他於 1 月 30 日正式開通個人「小紅書」帳號。他在首波發布的自我介紹影片中，除了分享日常親民生活，更首度公開坦承自己患有 ADHD（注意力不足過動症），引起廣大網友的關注與討論。





71歲成龍自曝患1疾病…粉絲驚呆！他開通小紅書感慨：怎麼樣才能讓我集中

巨星成龍公開坦承自己患有ADHD，並分享許多平時私下的生活片段。（圖／翻攝自小紅書 ＠成龍）

放下國際巨星身分！成龍街頭騎腳踏車、與寵物互動展現親民面

成龍在小紅書的第一支影片中熱情與網友打招呼，強調真的是他本人開帳號想與大家交流。他在影片裡分享了許多私下的生活樣貌，包括到各地旅行、健身、唱歌、拍片花絮以及照顧花草，甚至片尾放了許多他往年經典影劇的片段。成龍表示自己很熱愛體驗不同的生活模式，更笑稱對於許多社群新事物目前還是「新手村」村民，更進一步公開自己患有ADHD（注意力不足過動症，Attention Deficit Hyperactivity Disorder），成為廣大網友討論焦點。

成龍在「小紅書」開通個人帳號，瞬間吸引大票粉絲追蹤、按讚。（圖／翻攝自小紅書 ＠成龍）

罕見公開神經發育障礙！成龍自嘲過動症特質盼提升大眾關注

成龍在影片中以幽默口吻提到，「怎樣才能讓我這個 ADHD 集中注意力？」，正式承認自己深受注意力不足過動症的困擾，而ADHD 作為一種常見的神經發育障礙，症狀包含難以集中精神、衝動行為或活動量過高。他接著向網友請教「知不知道哪裡有好吃的」、「哪個角度自拍，才能顯得我的臉更小一點呢」，還做出許多搞怪表情逗樂網友；成龍透過分享自身經驗，讓外界理解即便是功成名就的國際巨星，也會面臨心理與生活層面的挑戰。

原文出處：71歲成龍自曝患1疾病…震撼粉絲！他開通小紅書感慨：怎麼樣才能讓我集中

