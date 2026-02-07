「我不想死...」她被帶回家槍抵太陽穴逼做愛 新北應召司機認：性侵沒給錢

新北市一名應召集團司機假借發薪名義設局，持手槍威脅小姐性侵得逞，新北地院依強制性交罪判處3年6月徒刑。（示意圖，非當事人/pexels）

新北市發生一起震驚司法圈的性侵案件！一名應召集團司機涉嫌假借「發薪資」名義，將旗下小姐載往租屋處後，竟持手槍抵住對方頭部強迫性交得逞。新北地方法院審理後，認定被告手段惡劣、犯行明確，依強制性交罪判處有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

假發薪真設局？ 應召司機載人回家竟亮槍性侵

判決指出，被告阿拓（化名）與被害女子敏敏（化名）為應召集團司機與小姐關係。案發當天凌晨，阿拓載送敏敏完成接單後，見對方急於領取當日工資，便佯稱要「回家發薪水」，駕車將她帶回位於新北三重的租屋處。

未料進入房間後，阿拓竟從衣櫃取出一把樣式不明的手槍，直接抵住敏敏太陽穴，出言威脅並強迫發生性行為。敏敏因擔心生命安全，當場不敢反抗，最終遭到性侵。

被害人驚恐還原現場 「我不想死，他拿槍壓著我」

敏敏於庭上回憶，當被告掏出手槍時，她瞬間嚇到不知所措，原本試圖向公司求救，卻遭對方阻止，甚至連手機也被扯壞。

敏敏哽咽表示：「我嚇到了，因為我不想死，他拿槍壓著我的太陽穴，叫我一定要跟他發生關係，他說他自己會跟公司講。」她也提到，被告聲稱事後會給錢，但實際上並未支付任何款項。

否認犯行反控誣陷？ 法院：證據明確不採信

庭審中，阿拓坦承自己是應召司機，卻否認性侵，辯稱是遭被害人與集團合謀設局誣陷。不過法官認為，其說法與客觀證據不符。

法院指出，敏敏於偵查及審理階段的證述前後一致，且有多項佐證，包括現場示意圖、對話紀錄、車輛行車軌跡、租屋契約等，另有證人指出，被告曾私下坦承「性侵小姐、也沒給工資」，因此認定犯行明確。

前科累累又無悔意 法官重判3年6月

法官在量刑時指出，被告利用發薪為誘因，持槍威脅女性性自主權，手段極為惡劣，對被害人造成重大心理創傷；犯後不僅否認犯行，亦未展現悔意。

此外，被告另有毒品、詐欺、侵占等前科紀錄，素行不良。惟法院仍斟酌其教育程度僅國小畢業、曾從事廚師工作，離婚且需扶養2名子女等因素，最終判處有期徒刑3年6月。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

