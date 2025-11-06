「我不是玩偶！」環姐主辦方羞辱墨西哥小姐 引爆現任冠軍帶頭離席

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場原該展現女性自信的環球小姐活動，卻因泰國主辦方高層當眾羞辱墨西哥代表而演變成一場火爆的集體抗爭。根據英國廣播公司(BBC)報導，由於不滿泰國賽事總監的霸凌行為，包括現任環球小姐在內的多國佳麗，憤而離席以示聲援，迫使環球小姐總部緊急介入接管賽事。

這場風暴的高潮，由現任環球小姐、丹麥籍的維多莉亞·凱爾·泰爾維格(Victoria Kjaer Theilvig)點燃。在泰國總監威脅要取消聲援者資格時，她毅然拿起外套，帶頭走向門口。她離席時表示：「這是關乎女性權利。事情不該這樣處理，貶低另一個女孩是極度的不尊重......這就是我走人的原因。」

泰總監飆罵「蠢蛋」 叫保全威脅佳麗

事件的起因，是環球小姐泰國賽事總監納瓦特(Nawat Itsaragrisil)，在數十名佳麗面前，就墨西哥小姐法蒂瑪·波希(Fatima Bosch)未能發布宣傳內容一事，對其高聲斥責。當波希試圖反駁時，納瓦特多次喝令她閉嘴，甚至叫來保全恫嚇。報導普遍指他當時辱罵對方是「蠢蛋」(dumbhead)。

環球小姐總部主席羅恰(Raul Rocha)在聲明中怒斥納瓦特的行為是「羞辱並恐嚇手無寸鐵女性的嚴重暴行」，並宣布將對其採取法律行動。波希本人則在受訪時堅定地說：「我不是一個任人化妝、設計造型、更換衣服的玩偶。我來這裡，是為了替所有為理想奮鬥的女性與女孩發聲。」

納瓦特之後在社群影片中道歉，稱「若有人感到不適或受影響，我向所有人道歉，特別是當時在場的約75名佳麗」，環球小姐總部已決定最大限度限制其參與。儘管爭議持續，「環球小姐」大賽仍於隔日在曼谷舉辦迎賓活動，預定於11月21日加冕新一屆冠軍。

