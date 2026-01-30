「我不是藥神」原型 陸勇抗癌23年 稱病情穩定開始停藥

還記得「藥俠」陸勇嗎？電影「我不是藥神」原型的他，在經歷確診慢性粒細胞白血病（CML，簡稱「慢粒」）後服藥了23年，如今他終於可以和藥罐子說再見了。隨著醫學不斷進步，陸勇在醫生指導下開始嘗試停藥，而他的抗癌之路不僅是個人的抗爭史，更見證了中國慢粒治療從「絕症」到「慢性病」的醫學革命。

羊城晚報報導，2022年，當時34歲的陸勇確診罹患慢粒，醫生推薦的正版標靶藥格列衛（通用名：伊馬替尼）每盒要價23500元（人民幣，下同，約3402美元），每月需服用一盒，一年藥費近30萬元。「每天一睜眼，就要吃掉800元」，巨額醫藥費讓他瀕臨破產。

2004年，陸勇偶然發現印度仿製藥藥效相近，價格卻僅為正版的零頭，一盒200元左右，他開始服用仿製藥自救，並在病友群分享這一消息。後來愈來愈多病友請他幫忙代購，人數最多時達上千人，他則默默幫300餘名病友對接購藥渠道。

《我不是药神》原型陆勇发视频称他重返印度，视频引4万多网友点赞！去年12月陆勇宣布持续服药23年后病情稳定，今年将在医生指导下尝试停药。其實，印度仿制藥比中國所謂的正版藥质量更好！ pic.twitter.com/9bGVI8uGM3— 谷风 (@zheng850349) 2026年1月11日▲ 影片來源：X平台＠zheng850349（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

2014年，陸勇因購買信用卡用於向印度匯款，被以妨害信用卡管理罪和銷售假藥罪提起公訴。消息傳開後，3000多名病友自發聯名請願。司法機關審理發現，陸勇不僅沒有牟利，反而自掏腰包補貼病友，2015年湖南省沅江市檢察院作出對其不起訴決定。陸勇的案件不僅引發全社會對天價藥的深度反思，更直接推動了制度進步，他的故事也成為電影「我不是藥神」的靈感來源。

隨著中國醫療保障體系不斷完善，2019年，「非法進口藥」不再直接認定為假藥；2025年醫保目錄大幅擴面，更讓更多慢粒患者能吃得起藥。2025年12月，持續服藥23年後的陸勇宣布病情穩定，計畫2026年在醫生指導下嘗試停藥，這一消息給無數慢粒患者帶來了勇氣和信心。

中山大學附屬第三醫院血液內科主任劉加軍教授表示，「慢粒是骨髓造血幹細胞克隆性增殖形成的惡性腫瘤，占成人白血病的15%」，超過半數患者在確診時無症狀，常因常規體檢發現白細胞顯著升高或脾臟腫大而就診；出現的症狀多與脾大（早飽、腹部不適）或貧血（乏力、氣短）相關。

廣東省人民醫院血液科主任醫師翁建宇教授表示，在2001年伊馬替尼問世前，慢粒幾乎是無法治癒的惡性腫瘤，化療、干擾素時代的患者中位生存期僅三至五年；而酪氨酸激酶抑制劑（TKI）的出現，讓慢粒治療發生了革命性變化，如今患者預期壽命已接近正常人群，慢粒也變成了一種可通過長期治療控制的「慢性病」。

慢粒患者必須滿足嚴格的醫學條件才能停藥，部分患者停藥後也可能會出現「TKI戒斷綜合症」，然而，當前慢粒治療已從「延長生存」轉向「提高生活質量」。從陸勇為天價藥奔波的困境，到如今慢粒患者有望停藥重啟人生；從仿製藥的無奈選擇，到創新藥快速納入醫保，目前慢粒早已不是「絕症」，隨著全程管理體系的不斷完善，愈來愈多患者將實現「活得好、活得有尊嚴」的目標。

