即時中心／顏一軒、陳治甬報導

備戰九合一大選，民進黨縣市首長將初選的台南市、高雄市與嘉義縣，今（12）日開始民調，高雄今晚率先登場。對此，民進黨高雄市長擬參選人林岱樺稍早也親自致電懇託，還打趣向接到電話的市民笑稱，「我是要選市長的岱樺，不是詐騙集團」，同時她也主打「65歲以上長者免費健康手錶」政見，希望選民今晚在家顧電話。





林岱樺在2通電話中向市民親切說明，高雄市長初選電話民調將於今晚6時至10時30分進行，也不忘叮嚀天氣寒冷要注意保暖。她並主打「65歲以上長者免費健康手錶」的政見，表示若有機會擔任高雄市長，將以具體政策照顧長輩健康，「愛高雄、挺岱樺」，希望獲得市民支持。

廣告 廣告

快新聞／我不是詐團！林岱樺拚初選出線 致電市民推「長者健康錶」政見

林岱樺親早致電懇託市民。（圖／林岱樺辦公室提供）

林岱樺日前邀集社福醫療專家，研究後提出「65歲以上長者免費健康手錶」的政見，她說，高雄有9家市立醫院，若能擔任高雄市長，會贈送65歲以上長者每人一隻手錶。

林岱樺說明，該手錶24小時會將心跳、血壓、血氧的數字傳送到市立醫院的電腦，透過AI大數據的最新科技，如果長輩的心跳、血壓、血氧出現不正常的數字，甚至發生意外跌倒的狀況，健康手錶會立刻發現，立刻發出警報通知最近的市立醫院，需要的時候，通知救護車即刻救援。

綠營高雄市長初選立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑爭取，國民黨則確定由立委柯志恩出戰，預計於今日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日正式公告台南市、高雄市與嘉義縣參選人提名名單。





原文出處：快新聞／我不是詐團！林岱樺拚初選出線 致電市民推「長者健康錶」政見

更多民視新聞報導

高雄初選前夕！林岱樺驚爆「退場說」 邱議瑩親上火線回應了

我已剪短我的髮！初選關鍵時刻 林岱樺感性告白：要為高雄變得更強

誰接棒陳其邁？民進黨初選民調今晚開打 高雄搶到頭香

