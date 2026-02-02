我不是變態！鐵板燒師傅急迎客「褲掉仆街」 大叔當場嚇跑…還不忘拍照

台南一家鐵板燒，發生跌倒嚇壞客人的鬧劇。翻攝Threads/cj_ootd_life



真的誤會啦！台南市一家鐵板燒店近日暴紅，原因是一段影片讓人笑翻，成為網路夯文。深夜獨自值班的男師傅，趁店內沒顧客去上廁所，剛好有大叔進門消費，師傅趕著招呼突然進店的客人，從廁所衝出褲子沒穿好又跌倒，大叔以為對方別有企圖，趕緊退後離開。更令人爆笑的是，大叔離開後還偷偷地回店外偷拍男師傅，店員將畫面po上網，也向客人道歉，但也讓所有網友笑翻。

這名身材健美的鐵板燒師傅近日於Threads上分享，晚間11點多上班時，店內沒客人，他去上廁所，解決生理需求後就聽到客人走進店內，匆匆忙忙上前招呼卻因褲子沒綁好、最近變瘦，褲子突然滑落，又不慎被褲腳絆倒，整個人趴在地上，客人被嚇壞，以為對方圖謀不軌，立刻轉身往外跑。

鐵板燒師傅還分享另一段畫面，是大叔逃離之後，又特地繞回來向店內拍照，鐵板燒師傅也無奈寫下：你跑回來拍我跌倒幹嘛！

台南一家鐵板燒，發生跌倒嚇壞客人的鬧劇。翻攝Threads/cj_ootd_life

這一場深夜鐵板燒驚魂記在網路瘋傳，除了超多人轉發「留友看」，更有許多網友也留言，「店員提著褲子衝向你，誰能不跑」、「一進店就看到褲子掉了還跌倒，正常人都會嚇到」、「員工跌倒已經很好笑，客人跑出去還回頭拍照才是精華」、「整段根本是滿分喜劇」。

店家事後也在粉專發文，並附上監視器畫面替員工澄清，強調該名員工不是變態，對於嚇到客人深感抱歉，也希望當晚的客人若看到貼文，能回到店裡讓小店招待一份鐵板燒，甚至幽默表示，希望能取得客人拍下的畫面「留作紀念」。

