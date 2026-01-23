我不是黑道！新竹副縣長陳見賢自爆「一清冤案」恐怖經歷：在麵店突被帶走

朝野如火如荼備戰2026大選，其中新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩積極爭取國民黨提名參選新竹縣長。外傳陳見賢有黑道經歷引發關注，陳見賢昨突在臉書告白擁有「良民證」，還自曝「一清專案」遭未審先判送管訓，最終獲不起訴的經歷，強調自己清白、「我不是黑道」。

陳見賢22日在臉書表示，自己的抽屜裡始終放著一張「無刑事紀錄證明書」（良民證），也許那薄薄一張紙對許多人而言相當平凡，但對他而言，「是警政機關給我的清白，是我用半輩子去守護的尊嚴。」

廣告 廣告

有關外界傳聞，陳見賢也回應「我依然是那個我，我不是黑道，更不是流氓」，他也回憶1985年，他24歲，剛脫下軍裝，對未來滿懷憧憬，而那天他坐在麵店，熱騰騰的麵剛端上桌，筷子還沒動，他就被帶走。

陳見賢回憶，在那個時代的陰影下，因為「一清專案」，自己未經審判，以「叛亂罪」之名送往管訓。陳表示，那個罪名比山還要沉重，是他人生中最寒冷、也最漫長的三年。最終，無具體事證，不起訴釋放。

「我消失的那一千多個日子，是父母流乾眼淚、在悲傷中度過的歲月」，陳見賢回憶，當時自己在黑牢裡身心受創、遭受不人道對待的苦，只能獨自承受。他說這輩子從未傷害過人，更不曾作奸犯科、燒殺擄掠，「如果說一個24歲剛退伍的年輕人是黑道老大，那真的『太抬舉我』，也太低估了那個時代的荒謬。」

陳正賢表示，他回歸社會後，結婚生子，看著孩子熟睡的臉龐，更明白「平安」兩字的重量。之所以投身公共事務，更想為鄉親服務，且不忘強調爭取初選出線機會。

【看原文連結】