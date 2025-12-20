「我不知道他為何沒有砍我」倖存者餘悸猶存：忘不掉這2秒

台北捷運19日發生恐怖攻擊事件，嫌犯張文先於北車站投擲煙霧彈，後於中山站持刀砍人。攝影鄒保祥

台北捷運19日下午5時許發生隨機攻擊事件，27歲通緝犯張文先是於台北車站M7、M8出口處投擲煙霧彈，隨後前往捷運中山站再發動煙霧彈攻擊，並持長刀衝往誠品生活南西店砍人，導致4死9傷悲劇；民眾紛紛回顧事發當下，才發現嫌犯當時竟謊稱「演習」，心有餘悸道「忘不掉兇嫌盯著我們的那2秒」。

民眾：張文向路人稱「在演習」

台北捷運19日發生恐怖攻擊事件，民眾在社群分享於台北車站M7、M8出口處星巴克，當下張文已開始投擲煙霧彈，在場民眾起先還沒意識到嚴重性，紛紛探頭向外看、沒有立即逃離現場，直到店員拉下鐵門；網友指出，當時自己的媽媽就在店內，先前曾與嫌犯擦身而過，聽見其與路人交談稱「是在演練」，未料待店員鐵門拉下後詢問演練與否，經店員告知報警一事，才知道嚴重性。

民眾聽見張文向路人聲稱在「演練」。圖／翻攝畫面

忘不掉兇嫌盯著我們的那2秒

網友猜測，張文當時於台北車站稱「演練」才導致民眾降低危機意識；雖然經報警，張文仍前往捷運中山站發動攻擊，然而一名女子坦言「忘不掉兇嫌盯著我們的那2秒」，回憶張文衝進誠品生活南西店店前，竟與其一同過馬路，不過當剩下10秒鐘時，張文突然蹲下、打開外套，裡頭滿是刀器，因感不對勁「我們這一區的人有意識到所以散開」，不過另一區民眾閃避不及遭砍，隨即傷者血流不止倒地。

張文就在身後...很慶幸「我叫不出來」

一名網友驚魂未定道「人生中第一次離死亡那麼近」，回顧晚間下班原想至誠品幫家人購買手機殼，正當悠閒地準備搭乘手扶梯上2樓，突然一陣尖叫聲，張文站在身後揮著刀大吼「上去！通通上去」，不過中間沒有隔任何人，網友坦言「原來根本來不及尖叫，腦袋全是空白的」，也不清楚「他為何沒有砍我」，但很慶幸「我叫不出來」。

民眾描述事發前「嫌犯盯著看2秒」，隨後衝往另一人群持刀砍人。攝影鄒保祥

張文繞完百貨一圈才砍人 一開始「真的不覺得那是真刀」

同時也有一名網友目擊，當時在誠品中，見一名被追逐的男子跑上4樓，經過妹妹時還抓了她的包包說「有人拿刀、趕快逃」，隨後張文手持長刀經過身邊「對我妹妹亮刀，繼續追前面的男子」；網友表示，張文「繞完一圈，最後揮砍一名女子臉部，就往樓上走」，雖然不明白動機，不過妹妹現身回應，一開始凶手在我前面亮刀的時候「真的不覺得那是真刀」，直到有人受傷才開始害怕，呼籲「不管怎樣請記得保持冷靜與遠離，永遠不要好奇」，盼大家都能平安返家。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



