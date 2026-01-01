「我不知道共軍在演習」、19歲學生「想立遺囑」 外媒訪台人的淡定與憂心

2025年12月31日，民眾等待台北101的跨年煙火。路透社



中國共軍東部戰區在台灣周圍的「正義使命-2025」演習，昨天傍晚結束，「半島電視台」今天（1/1）報導，部分民眾早已麻木，一名退休者說每天照常打麻將、去美容院洗頭，另一民眾說每天忙工作，根本不知道共軍在演習。不過也有一群台灣民眾憂心忡忡，19歲王姓大學生說，「我甚至想立遺囑」，也無奈說即使再憂心也無能為力。

共軍東部戰區本週一（2025/12/29）舉行「正義使命-2025」圍台演習，隔天上午8時至下午6時進行實彈射擊，演習於週三（2025/12/31）結束。

2025年12月30日，共軍釋出發射長程火砲影像；共軍東部戰區昨（12/29）起展開「正義使命-2025」軍演。路透社

「半島電視台」今天刊出報導，指中國大規模軍演時，台灣人生活如常。新北市一名退休的70歲廖奶奶說照樣找朋友打麻將，她在美容院洗髮時受訪：「日常生活沒有受影響，我在台灣活70年，已經習慣了，每天還是要洗頭。」

2026年1月1日，台北101施放以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題的跨年煙火。美聯社

廖奶奶相信經濟實力和「護國神山」能護住台灣：「你看股市還漲了，如果爆發衝突，大家都會拋售股票對吧？」正為她洗頭的美髮師說根本不知道共軍在演習：「上班族哪有時間管這些事，只能埋頭工作。」

「半島電視台」指出，並非所有台灣民眾都漠不關心，雖然日常不受影響，但相關訊息（包括假訊息）在社群媒體上迅速傳播，台灣新聞頻道也全天候報導。

新北市經營花店的葉小姐說演習期間她生意照常，顧客進進出出，沒人談論演習：「我想我們已經習以為常，有點麻木了。」不過也說，這次軍演台灣氣氛感覺不同，似乎更加嚴肅，但即便如此， 「我覺得台灣人已經認命了，對於一般民眾來說我們無能為力。」

19歲的王姓女大生對共軍軍演憂心忡忡，但同樣有無能為力之嘆：「我有點擔心，甚至想立遺囑，這次感覺更嚴重、更真實，但我無能為力，我只能眼睜睜地看著。」

她說這次對軍演的感受，可能是疊加了捷運攻擊及地震的緊張情緒，上月19日，台北車站與捷運中山站發生罕見3死攻擊事件，上月27日宜蘭發生規模7地震，連串事件導致共軍軍演讓民眾更惴惴不安，但她也說：「保持警覺是必要的，但網路上的恐慌有些過頭了。」

2025年12月29日，共軍東部戰區宣布舉行「正義使命-2025」環台演習；圖為餐與本次演習的共軍轟炸機。路透社

「半島電視台」報導，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）之前的民調顯示，日益加劇兩岸局勢確實對台灣民眾造成影響。2023年民調中，近65%受訪者擔憂兩岸戰爭，較2021年的57%上升；而近58%受訪者認為，中國國家主席習近平更有可能對台灣動武，較2021年的46%上升。

