「我不知道我也有持份」 花壇鄉長調動垃圾車整理私地遭彈劾

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

監察院。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 彰化縣花壇鄉鄉長顧勝敏因2023年要清潔隊出動垃圾車，清除一塊私地上的竹林與垃圾，費用12餘萬元，遭貪污罪起訴。不過，監院近日針對他霸凌案與貪污案提出彈劾時，揭露這塊土地原來顧勝敏也有持份，鄉長接受監委約詢時稱，土地是法拍取得，「我在投資時也不會問共有人有沒有親戚關係，我也是當天調查局調查才知道原來我也有持分。」

監委王幼玲、王美玉針對鄉長顧勝敏兩件爭議事件提案彈劾，並於6月2日審查通過，全案移送懲戒法院審理。

廣告 廣告

第一件是顧勝敏對於清潔隊員C員長期霸凌，並3度解雇，都經法院判決鄉公所敗訴，最後縣府認定嚴重霸凌成立。

被害人C員自2004年起任職鄉公所清潔隊，擔任資源回收車駕駛。但顧勝敏2018年12月就任後，就對於C員密集霸凌，甚至3度解雇。

鄉公所修理C員理由甚多，包括「侮辱長官」、「在會議中胡亂指控長官」、「外出時間與Google地圖估算差幾分鐘」、「列印非公務資料放入包包」。鄉公所密集核予28項懲處（含9次大過）。更於單月內發布10項懲處。手段顯已悖離懲處制度促其自省之本旨，經彰化縣政府審議，定性為嚴重之職場霸凌。

甚至民眾慰勞清潔隊員送水蜜桃也成懲戒理由。糾正文在附註指出，「垃圾車回收員C員曾收受民眾水蜜桃，經彰化地檢署偵查後(115年度他字449號)，認為民眾係慰勞清潔隊員辛勞而贈送，並無積極要求任何對價，未涉貪污罪刑，本案予以行政簽結」。

另一件鄉長遭彈劾的爭議，則是他私自調動清潔隊長，動用垃圾車18車次，協助協助特定私人土地進行竹木砍除及廢棄物清運，沒依規定收取12萬元費用，經彰化地方檢察署依違反貪污治罪條例等罪嫌提起公訴。

彈劾文進一步揭露，原來鄉長自己也是該土地持份者。鄉長顧勝敏2026年3月26日接受監委約詢時稱，「是沒錯，但就是請清潔隊去了解，但後續如何處理我們是不會管。」另就私人土地存有他個人持分，顧勝敏表示，「這塊地其實我是法拍取得，我在投資時也不會問共有人有沒有親戚關係，我也是當天調查局調查才知道原來我也有持分。」

監委對此說法批評，被彈劾人身為機關首長，理應知悉清理私人土地樹木有圖利之虞，本應責令地主自行處理，而對與宗親共有之土地，被彈劾人卻悖於過往作業標準，逕自指示或准許清潔隊進入協助整理，事後再以不清楚後續執行細節及土地持分為由推諉，顯與常理不符，上述內容應屬卸責之詞，顯不足採。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

監委：台銀夫妻檔詐騙洗錢重罰2千萬、絕大多數被懲戒者當年考績都甲等

陳永興：盼修憲改為三權分立、讓國會有調查及彈劾權