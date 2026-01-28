「我不能兩個都選嗎？」鄭麗文嘆：美國是恩人、大陸是親人

國共智庫交流論壇將於2月2日起舉行，國民黨主席鄭麗文今感嘆「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」，所以不可能做出骨肉相殘的事，因此不需要在美中之間做選擇，兩岸和解也能帶來美中合作。

鄭麗文今感嘆「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」。（圖/中天新聞）

鄭麗文今天（28日）主持中常會時表示，這次國共智庫對接，將聚焦在觀光旅遊業的合作，還有對於災難氣候變遷的因應，兩岸在9年後的今天，已經今非昔比，在科技上有獨步全球的實力，強強聯手可以帶給人類社會無限可能，此時不該分彼此、製造對立，要和解合作不是衝突對抗。

國民黨副主席蕭旭岑（左起）及國家政策研究基金會副董事長李鴻源28日宣布將前往大陸出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，並呼籲民進黨不要用政治意識形態阻擋兩岸民間交流。（圖/資料照）

鄭麗文質問，為何民進黨要被意識形態自我設限，從頭到尾極盡所能破壞，瞎編各種莫須有的故事，給國民黨扣帽子，國民黨提告無良媒體，民進黨的造謠供應鏈每天都在啟動，編了很多自相矛盾的故事。她強調，國共之間除了九二共識反對台獨的政治基礎外沒有任何交換條件，如果當初總統賴清德能接受九二共識，就能開啟兩岸和平。

鄭麗文感嘆，很多人好奇她親中還是親美？她都會說，「我不能兩個都選嗎？為什麼只選一邊？」，鄭麗文強調，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」，不可能做出骨肉相殘的事，所以不需要在美中之間做選擇，兩岸和解也能帶來美中合作。

鄭麗文強調，國民黨將會扮演橋樑，不只讓台海沒事，也讓美中和平穩定，所謂的第一島鏈不再是上世紀冷戰時的戰爭前沿，不需要開啟冷戰2.0，第一島鏈將會是和解和平的島鏈，從台灣出發台海開始。

至於外界關注的「鄭習會」，鄭麗文說，一旦拍板定案一定會第一時間召開記者會跟大家說明細節，媒體不需要猜測那麼多故事。

