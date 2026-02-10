「我不要撫卹，請判她死刑！」 土城殉職所長老父沉痛喊話

劉父受訪，沉痛表示希望能夠對陳女判以死刑。(記者徐聖倫攝)

〔記者徐聖倫／新北報導〕前年9月底，新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行，劉員傷重不治，陳女遭起訴。本月6至11日由新北地方法院國民法官參與進行審理。今開庭結束後，劉父對媒體喊話，期望法院、國民法官能夠對陳女處以極刑。

今開庭後段，劉母發言表示對兒子的思念，說到一半哽咽，淚流不止，現場旁聽群眾也不禁紅了眼眶。劉父說自己是退休警察，兒子是他的心頭肉，承接他的衣鉢，卻遭逢此變故，孫女沒了父親，還曾對說「被車子撞就可以去天上去陪爸爸」，聽在祖父母、媽媽的耳裡椎心刺骨。

劉父強調，自己執勤也有相關經驗，密錄器顯示，兒子在盤查時態度平緩，一切舉措也都合法合規，但陳女卻指稱自己因為警方的咄咄逼人感到害怕，所以開車逃逸，全是推託之詞。

劉父說，希望新北地方法院、國民法官能夠秉公斷案，對陳女處以極刑，也就是現行法律最重的死刑。劉父沉重地說：「我不要撫卹、不要錢，我不要大肆耗費社會成本，只希望能夠對她(指陳女)判處死刑，還給我兒子一個公道。」

