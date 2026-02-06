「我不認為AI是泡沫」 緯創董座看好AI基建續衝、加碼120萬個GPU小時力挺台灣新創

美國的AI類股近來頗有泡沫化跡象，對此緯創董事長林憲銘表示，AI基礎設施的建置應沒有到頂，緯創今年的訂單比去年成長很多、「很有可靠性」，而緯創內部應用AI的經驗，讓他相信AI對所有產業都有幫助，「我不認為AI是泡沫」，而他更豪氣宣布，今年下半年加碼提供120萬個GPU小時的免費算力給台灣的新創與學界，希望加速台灣AI應用的發展。

林憲銘表示，去年AI在走第1.5波基礎建設的大波浪，他認為AI基礎建設應該還沒有到頂、也不至於出現極端的修正，因為，CSP的資本支出持續成長，甚至有些分析預估，三年後AI基礎建設的的資本支出可能會上看1～1.5兆美元，而以緯創的角度來看，緯創去年營運成長幅度很大，他預估，今年還是會出現很大的成長，「接到的訂單還是很有可靠性」。

他近一步表示，緯創除了做AI硬體設備之外，也AI應用在營運面，如工廠、財務結算、物料管理、內部智慧化流程等，緯創已經充分體會有AI的工具，讓效率、精準度、合理性、靈敏度都比以前好，也因此，他相信AI對所有產業都有幫助，「我不認為它是泡沫」。

不過，面對台灣強大的硬體競爭力，台灣在AI應用面因為市場規模小而發展落後，林憲銘去年8、9月就針對這個弱點，宣布提供台灣的新創、學界一年100萬小時的AI算力，在獲選的30個案子中，不僅有6成是生技新創，光是今年上半年更已經用掉120萬個GPU小時的算力，所以林憲銘承諾，下半年會再免費針對台灣新創、學界提供120萬個GPU小時，「我看到這個結果很高興，台灣能夠享受到AI的power，不是只會做硬體」。



