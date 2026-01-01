「我不貪不取沒任何違法」！賴清德重話批在野：彈劾浪費時間 如何向人民交代

總統賴清德元旦談話。廖瑞祥攝



總統賴清德今（1/1）日於總統府發表新年談話，表態願在合憲的狀況下赴立法院進行國情報告，不過國民黨與民眾黨團日前仍宣布啟動彈劾總統賴清德的程序。對此，賴清德於回應媒體提問時表示，提案彈劾是浪費時間，認為立法院應「辦正事」，審查中央政府總預算與國防特別預算。

賴清德首先認為，社會應該會很感慨，行政院已經於去（2025）年8月底將中央政府總預算送到立法院，而審查預算是立法院的憲政責任與權利，但立委不審預算，竟安排審查違憲違法的法案，且推出總統彈劾案，這絕對不是國家、社會、人民之福，相信人民也會有公道的評判。

賴清德強調，立法院有其憲政職權，但是面對國內外的挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力日日增強，在這種狀況之下，立法院應該要思考人民付託立法院各個委員的責任，「是不是應該要開始辦一些正事了」，他認為應該審查中央政府總預算與國防特別預算，「就不要再做這些事情了。」

賴清德指出，我國憲政制度中，可透過罷免與彈劾對總統咎責，罷免是追究「政治責任」，彈劾是追究「法律責任」，因此罷免總統案在立法院提案之後要經過人民公投，而彈劾總統案則是在立法院提案通過之後是送交司法院憲法法庭裁判。

賴清德感慨表示：「大家想一想看，我上任到現在，我不貪不取、沒有任何的違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算狀況之下對總統提出彈劾，對人民如何交代？我個人的毀譽不重要啊，國家生存發展、人民的生活照顧才重要。」

彈劾總統須經立委過半提議、3分之2同意後，交由憲法法庭審理並由大法官3分之2以上同意才能成立。賴清德指出，國民黨跟民眾黨在立法院固然是過半的多數，但不及3分之2，「根本在立法院都無法通過。為什麼要把寶貴的時間浪費在這裡？明知道沒有3分之2的多數，還要提案浪費時間？」

賴清德認為，若一定要對他彈劾，「至少正事也要做」，尤其涉及國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的國家中央政府總預算，也應該要排入審查。他希望在野黨能向社會說明，為何不審查總預算、特別預算以及對國家發展、經濟發展有益的法案，卻把時間浪費在這裡。

