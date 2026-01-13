「我今天願意加班」挨批情勒 彰基：鼓勵自願非強制

彰化縣 / 綜合報導

台灣醫療、護理人力缺口越來越大，網路社群近期PO出某家醫院的開刀房外貼著，我今天願意加班的標語，網友批評是情勒，而貼出這個公告的，是彰化基督教醫院，院方出面澄清說，這是在一個高壓的環境之下，用一種較為幽默的口吻，呼籲同仁幫忙，自家護理師也出面緩頰，強調加班是自願，不是強制，而且大都控制在兩小時內，希望外界不要誤解。

粉紅字體標題寫著，我今天願意加班，下方寫著，加班不可怕沒人加才可怕，還說控台和病人都在等你，搭配笑開懷的護理師貼圖，彰化基督教醫院的開刀房，貼出這張海報，馬上被爆料在網路引發討論，貼文底下不少網友痛批，是情緒勒索，還有人說加班不可怕，可怕的是不加薪。

彰基開刀房莊姓護理師說：「我們是採自願式，自己可以填寫自己有空的時間，就留下來加班。」護理師出面幫忙緩頰，認為加班是自願的，而且加班時數大多會控制在2小時內，不會占用太多下班時間，又能多賺錢。

彰基麻醉專科洪姓護理師說：「我們科內平均值大概是10小時，我是算偏多，因為我比較喜歡自願加班，就是像我今年年終，加上醫院給加班的一些福利，就是大概4到10個月不等。」

院方也出面說明，手術室是一個極其特殊的單位，開刀房如果選擇準時關門，危急的病患，將面臨無處可去的困境，彰基醫療長張尚文說：「急診手術往往牽涉到寶貴人命，這個往往是沒有辦法拖延或是延遲，絕對不是說以情勒的手法，在要求員工無止境的奉獻。」

加班宣傳圖，意外引爆熱議，院方再三強調，一律採自願性，絕對不會強制員工加班，希望外界不要誤解，但這張我自願加班的傳單，也突顯護理人力短缺問題。

