「我今天願意加班」遭醫護炎上批情勒 彰基：開刀房鼓勵自願非強制

〔記者湯世名／彰化報導〕臉書粉絲團「靠北護理師」PO出某醫院「我今天願意加班」的標語，引發網友炎上反彈批情勒，被影射的彰化基督教醫院今天(13日)公開澄清指出，這張標語是該院開刀房內部自願加班登記手冊的內頁圖，並非該院公開文宣，且是否加班採自願、鼓勵性質，並非強制加班，呼籲外界不要以訛傳訛，彰基醫護人員也表示這張圖是以幽默正能量鼓勵，雖然幾乎每天要加班，但是自願並非強制，希望外界不要誤解。

彰基總院長陳穆寬指出，彰基手術室加班採取「自願」原則、絕不強制，而且加班的時數也有根據勞基法給予加班費。透過流程優化，絕大多數的加班時間能控制在2小時內，確保同仁能兼顧生活品質。

彰基醫療長同時也是神經外科醫師的張尚文則說，作為這場討論中心點的開刀房，其真實樣貌並非幾句標語所能概括。在手術室每一句「再一刀」，背後承載的往往不是加班而已，而是對生命的堅持。手術室是一個極其特殊的單位，與一般準點打卡的行政工作不同，彰基總院近2000名護理師中也只有開刀房的麻醉護理師和手術護理師需要加班。

他說，彰基有35間開刀房，平均週間每天有115台常規刀，26台急診刀。他舉例說，去年12月在腦死大愛器官捐贈的情況下，團隊同時完成心臟、肝臟與2例腎臟移植，為搶救4位病患同時動用超過50位開刀房醫護人力，所以怎麼可能那天會不加班？

張尚文強調，標語的初衷，原是為了在極高壓的手術環境中，給予願意留下守護生命的醫護同工們正面的肯定與幽默感。他們理解外界從不同角度批評，但就是有一群人因「再一刀就好」的執著，守住無數家庭的完整。

彰基醫療長張尚文指該標語是幽默且鼓勵性質，且只有開刀房護理師需加班。(記者湯世名攝)

