我仍是總統！馬杜洛出庭拒認罪 堅稱清白淪「戰俘」

美國有線電視新聞網CNN報導，馬杜洛在紐約曼哈頓聯邦法院首度出庭，他對於販毒與其他指控都拒絕認罪，並且表示，我仍然是總統。CNN報導，馬杜洛說自己是「戰俘」。有畫面顯示，馬杜洛和妻子被戴上手銬，在武裝警察的押送下，被送到法院。馬杜洛在法庭透過口譯員說：「我是清白的。我沒有罪，我是正直的人。」英國廣播公司BBC報導，庭審持續大約40分鐘，馬杜洛說他是在「委內瑞拉卡拉卡斯的家中被捕」。

在法庭外有抗議者聚集，部分人士揮舞標語牌，有的寫著「美國停止干涉委內瑞拉」，也有的寫著「感謝川普總統」。

根據美國司法部公布的起訴書，馬杜洛遭指控4項罪名，包括串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置以及串謀持有機槍和毀滅性裝置。而他下次出庭的日期，預計是3月17日。