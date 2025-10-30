我代表團：川習達共識 助台美談判

外交部長林佳龍30日在立法院被問及是否有信心讓林信義與高市進行雙邊會談，當場回應：「有，我們在安排中。」（姚志平攝）

川習會反客為主成今年APEC重頭戲，台灣代表團人士透露，川習會未提台灣，正好彰顯美對台海和平的立場一致，而中美談成協議，對台灣、台美談判都是好事。而我國APEC領袖代表林信義能否見到日本高市首相，成為川習會後觀察重點之一，外交部長林佳龍30日回答立委詢問，表示正在安排中。

代表團人士表示，美中兩大國互掐經濟科技脖子的緊張氣氛，對全球都不是好事，因此，雙方領袖能碰面總是好事，也有助於台美未來談判降低不確定感。

此外，要談台灣議題從一開始就是北京的設定，美方自始至終傳遞的訊息很明確，事後來看，中方的行動沒有成功。

對於本次川習會協議內容，代表團人士分析，見面時間短、地點機場也不適合久談，顯示僅是在確認之前部長們達成的共識。但川習對協議內容或還有歧異，川普雖說很快和大陸達成協議，但究竟台灣還是大陸先，還是未知數。

針對大陸稀土管制暫緩一年，政委楊珍妮30日晚表示，相信經濟部等部門都在評估直接、間接影響並擬定對策。代表團人士也稱，稀土是台灣最關注的，雖大陸管制範圍未涉及半導體，對台僅算間接影響，但台灣仍在意這項關鍵資源的掌控能力。

由於林信義去年在秘魯的APEC場邊與時任日本首相石破茂會晤50分鐘，立委陳俊宇昨詢問，我們在本次APEC有沒有信心能夠和高市首相安排雙邊會談，討論台日之間在經濟、安全合作的可能？林佳龍直接回應「有，我們在安排中。」

陳俊宇續問，我國代表團在31日峰會正式登場前，是否有機會安排與其他國家雙邊會議或非正式會面？林佳龍肯定地表示，有正式的雙邊會談，也有非正式的交談，已與一些國家討論並安排，等見面之後會跟外界報告。