我以為會死，結果醒來中6百萬！女傷口未癒驚喜先來 尪以為她幻覺

伍德出院後隔天即迎來樂透團隊登門報喜，確認中獎逾14萬英鎊的幸運時刻。（示意圖／Pixabay）

英國達勒姆郡（Durham）一名女子在接受重大手術後，本以為難逃生死關卡，沒想到甦醒後卻收到一通語音留言，得知自己中了人民郵遞區號樂透（People’s Postcode Lottery）大獎，總獎金達14.4萬英鎊（約新台幣614萬元），讓她直呼：「人生就像開玩笑一樣。」

《每日鏡報》報導，54歲的伍德（Gail Wood）是一名消防通報中心操作員，近期接受子宮切除手術。她回憶道：「我真的以為自己撐不過來，手術一結束，我第一件事就是想告訴親友：『我還活著』。」然而她打開手機語音信箱後聽見的，卻是一則來自樂透主辦單位的中獎通知，告知她將自即日起每月領取12,000英鎊（約新台幣51萬元），為期一年。

伍德原本以為是詐騙，直到對方精準說出她自2009年起持續購買彩券、累積捐贈金額等細節，她才驚覺這是真的。「他們還說隔天就會到我家門前，我當下超震驚，病房裡其他病患都開始側耳傾聽，我還對她們說：『郵遞區號樂透的人明天要來敲我家門了！』」

伍德當下立刻致電56歲的丈夫傑森（Jason），對方一開始以為她是麻醉未退、神智不清，直說：「妳一定是藥吃多了。」直到親眼確認細節後才相信她真的中獎。傑森透露，幾天前他才做了一個夢，夢見兩人中樂透並討論要怎麼分錢給孩子們，當時還覺得自己從不做夢，這次卻記得如此清楚，事後回想仍感不可思議。

伍德與傑森同為消防體系出身，婚後育有3名子女、5名孫子女。樂透主辦方在她出院翌日果然登門拜訪，除了她之外，還有兩位鄰居也同時中獎。伍德表示，將於今年9月滿55歲，屆時可選擇提前退休，這筆獎金讓她有更多彈性，「雖然會少領一些退休金，但現在我有選擇的自由，真的太好了。」

不過伍德也強調，他們不會拿這筆錢去購買奢侈品，「我們家的大門最近壞了，先換一扇新的，再鋪個新的車道吧。」她補充：「可能6月會帶全家出去玩，不是什麼奢華旅程，就只是一起放鬆而已。」

夫妻倆目前擁有一輛露營車，也正考慮再添購一輛與孩子們共享，「他們能輪流開出去玩，我覺得這會很棒。」傑森補充表示，妻子伍德長年熱心公益，從消防志工到樂透公益捐款、社區送餐與橄欖球募款等都親力親為，「她真的值得擁有這份幸運，我不是因為她是我老婆才這麼說。」

術後剛甦醒的伍德，原本只想報平安，沒想到語音信箱傳來「中獎614萬元」的天大喜訊。（圖／翻攝自X，@TeessideLive）

