我低頭打磨產品卻忘了看路 健身女王唐雅君復盤亞力山大慘痛教訓
編按：一手打造橫跨兩岸的健身連鎖品牌「亞力山大」的唐雅君，從23歲創業到坐擁八萬會員、年收20億，曾是引領台灣全民健身風潮的先行者。然而，2007年的無預警停業，她與妹妹因詐欺案定讞，唐雅君於2012年入監服刑430天，以代號「779號」自省重生。這段從「修福報」變「消業障」的歷程，不僅是她個人的深度自省，更是對創業者最深刻的血淚警示。
我的一生，可以說都給了健身產業。曾經，我滿懷感恩。那時常掛在嘴邊的是：「能做這一行，真是幸運。」看到大家因為健身變得快樂，因為亞力山大讓生活不一樣，我真心覺得，此生像是來修福報的。
但是，公司結束後，我才感覺：我不是來修福報的，而是來消業障。一定是上輩子做了什麼，這輩子才會做這樣的行業、遇上這樣的報應。
從十個員工到八萬名會員
當初，只是不喜歡框框架架的學習，選了舞蹈系；又因為喜歡把所學應用在市場上，當了韻律舞蹈老師。一路走著，就走進了健身產業。然後，「健身」，就變成了我的標籤。
一九八〇年代，健身觀念還很稀薄，甚至男生、女生一起運動，在那個保守的年代，都難以被接受。對於「不小心創業、不小心就做成健身行業」的我來說，每天腦子裡想的，只有一件事：怎麼讓人動起來？
從觀念、環境、服務，到專業體系與人才培養，各面向都從零起步，建立全新的商業模式。也許剛開始是對的，但走著走著，卻越來越沉重—重資產、重營運、重專業、重人力，還有重安全。連我自己都不敢相信，當年撐下那種壓力的人，竟然是我。
我從十個員工開始，一路照顧到兩千多位員工、近八萬名會員。這不只是線上註冊的數字，而是一群需要長期面對面服務、維持高留存率、像家人般親近的會員。光是在台灣，每天進入各場館的，就有超過兩萬人次，需要我們用心接待與照顧。
這種會員制服務，本質上不是一次性買賣，而是長期關係。每天會員來健身、跳舞、游泳、美容SPA、使用三溫暖，從接待、環境到安全，每個環節都要標準化執行。而會員的身體狀況隨時可能出問題：減肥、睡眠不足、出差過度、運動方法錯誤，甚至慢性疾病。因此，員工都必須接受專業訓練，才能應對突發狀況。
夢想需要熱情 但企業需要精算
而對我來說，另一份沉重的壓力，來自背後龐大的投資與營運成本結構。每個場館建置成本大約在五千萬到八千萬元，旗艦場館甚至逼近一億元。光是台灣的租金，每個月就要約四千五百萬元，洗毛巾費用也要四百萬元。再加上兩千多位員工的薪資，這就是一種典型的重資產業態。
每一筆支出，都是實打實的現金壓力。現在回想起來，仍是「壓力山大」。在那個經營模式下，這份重量是真實的，是每天睜開眼就必須扛起的。
創業，應該是一種有計劃的行動。但回頭看，我的創業，比較像是邊做、邊學、邊創。以前接受採訪，常被問：「你的長期目標是什麼？」我最常回答：「我沒有太遠的目標，我只是希望每一天都能進步，每一天都能看到新的可能。」現在回頭看，我覺得，那樣的想法，可能還不夠。
夢想需要熱情，但企業需要精算。如果當初我的目標是「要賺很多錢」、「要讓家人過得更好」，都會是更務實、更好的答案。至少，那會讓我更早意識到：創業，是一件非常嚴謹的事，需要精算、需要風險控管、需要長期規劃。
沒有清晰的長遠目標，也不能說全錯，因為環境一直在變—健身觀念、生活型態在變，網路時代展開，現在AI（人工智慧）又來了……每個階段都在翻新規則。
但問題是，我走在最前面，卻背著重資產、重營運的包袱。
這樣的商業結構，要擴到很大，本來就該更審慎、更評估風險。否則，就像當年的我，只顧低頭打磨產品，卻忘了抬頭看整個路況；一旦方向偏差，回頭的成本，往往比你想像的大得多。
高投入╳高退場成本
偶爾遇到以前的會員，或在朋友聚會上，他們會叫我一聲「雅君」或「唐老師」，然後說：「好可惜，你以前那個地方真的很好，現在到處找不到那樣的環境了。」聽到這些話，心中五味雜陳：有尷尬、有暖意，但更多的是揮之不去的內疚。
聊起來，我們常感嘆：「當初太理想了，只想把事情做好，卻沒把財務評估做到位，所以才會做不下去。」
當初亞力山大整併調整後，一間就是八百、一千、甚至兩千坪。這種複合式健康俱樂部的商業模式，財務結構本來就比多數行業辛苦。做生意，第一件事一定是資金要準備充足。多數行業自備資金外，還能透過貸款、投資人，甚至政府輔助貸款融資。但我們這一行，當初幾乎沒有管道。
尤其像我們這種「什麼都有」的大型場館，不同於診所、美容SPA、零售業，甚至小吃店—那種五十到一百坪的小空間，還有機會購買不動產，一邊經營、一邊累積資產。過去四十年，不少服務業正是靠著「經營+房地產投資」，累積資產、分散風險，甚至在關鍵時刻拿來當融資籌碼。
但我們這種超大商業空間，根本買不起，只能租。更棘手的是，有些特殊項目必須設在特定商業區。因為堅持合法經營，就得承受遠高於一般地段、也高於不少同業的租金；公共安全的投入，也一分不能省。
有一點也是我後來認知道的現實—租約條件的談判能力，是公司很重要的核心能力。（憑良心說，這點我過去是忽略的。）
亞力山大從小變大、產品迭代的過程，也逐漸形成一種特殊的經營成本結構。早期健身產業，許多業者在創業初期，除了投入自有資金，還會採用預收會員制，這是一些服務業常見的資金來源。當時業務成長一片樂觀，我卻低估了長期風險。
預售本身沒有絕對對錯，問題在於缺乏妥善的風控與管理。而我，就是活生生的例子，也因此付出慘痛代價。
在我經營亞力山大的年代，健身產業許多是結合健康休閒的大型場館為主—健身房、泳池、多功能教室、健康餐飲吧、三溫暖，應有盡有。這種規模的建置成本極高，每一分裝修、每一項設備，都是用真金白銀砸下去的，而且場館多半是租來的。
一旦景氣不好，或租約出問題，不得已遷移或收掉時，投入的成本往往很難保全：裝修留在房東的牆上；器材設備因租約未滿、場地未復原，被行使留置權沒收；押金也可能因租約提前終止而拿不回來。亞力山大停業時，光押金就有一億二千萬沒能收回。
這就是當時商業模式的風險—退場不容易，比別的行業更折磨人。
過去許多俱樂部停業時，我常是那個協助接收會員的人，但當自己也走到這一步時，只能承認：對於沒有資本背景的我，真的好難。
改變，是希望的起點
這些年雖未直接投入，關心與學習未停。參加國際論壇、考察各國（澳、紐、日、中、港），我看到產業已經大不相同。最大差別是，人們對運動的接受度很高，不再需要巨資教育市場，也不必在裝修設備上過度堆砌。更重要的是，專業的從業人員已經相當充足，不再需要像過去一樣投入大量成本去培育。健身的本質變得更純粹，用戶需求趨向便利與可及性—離家近、離公司近，在一公里生活圈內解決。
日本是全球最具代表性的市場。作為健身產業資本化最早、上市公司最多的國家，幾家頭部企業近年加速調整，包括併購整合，走向社區化、智能化、小型化、主題化，甚至與政府合作，開發銀髮市場與社區健康中心。新冠疫情帶來的壓力，更凸顯資本化的優勢—上市企業憑藉資本實力，有更多容錯空間，得以撐過難關。
中國市場這些年，走過激烈的競爭與起落。不論是健身、瑜伽還是皮拉提斯品牌，經歷過巨量的倒閉潮，尤其是越大、越具規模的品牌，也已經所剩無幾了。
現在留下來的，多半是地方品牌或個人工作室；而比較有規模的連鎖，則多為這幾年出現的創新模式，包括平台式的小型智能健身房、與合夥人制的私教工作室。
在這一波倒閉潮裡，我們可以看到，善後都不容易。 即使其中有幾個少見案例，是創辦人在前些年就引進外部資本，甚至轉讓了大部分股份。 從創業者的角度來看，那已經算是這個行業非常少見且相對理想的退場方式。 但另一方面，資本方若在進場前缺乏審慎評估，或水土不服、經營不順，最後也只能選擇停損。 所以我常在想—我是一個散盡資產、到最後仍不放棄的人； 而那些資本方、有子彈的人，他們選擇停損、放棄。 其實，我不一定對，他們也不一定錯。
我個人覺得，經過這一個全面的大洗牌，給了對的經營模式無限的契機。因為這個市場，已經不需要再從零開始了。
我也深信，新冠疫情的衝擊，為全球健身產業上了一課：資本化優勢與商業模式被迫重新檢視，也讓經營者回到本質，尋找更符合長期發展的方向。
台灣健身產業，走得更好
台灣健身產業相較其他國家經營更好，而且已有兩家品牌成功上市—這在其他地方並不多見。
在政府推動下，地方與民間合作的複合式運動中心遍地開花，讓運動不再是「中產以上」的專利，而是人人可親近的日常。從都會到鄉鎮、巷弄裡，小型健身房、私教工作室、瑜伽、皮拉提斯……越來越多。
同時，收入結構也出現關鍵優化：早期多是平均月費千餘元的「吃到飽」模式（不限時間、設施、課程）。如今，如今在固定月費外，新增二次收費課程，對經營帶來明顯助益，例如一對一教練課程。單堂費用約 一千五百元至二千元；一位會員一個月上六堂課，月消費就破萬。這不只是消費升級，更是營收結構的一大優化。
在產業逐漸走向輕資產、輕營運與數位轉型的趨勢下，設備可租賃，場地能與房東合作，甚至採共享空間模式—這些，都是對中小經營者減壓、降風險的可行策略。
若要進一步規模化展店，加盟或合夥制度，也是選項。目前產業結構趨於小型化，資本與營運門檻已遠低於過去。只要模式正確、找到對的人，再加上總部穩健高效的系統，成功率更高，就如同便利超商能迅速擴張的原因之一。
這四十年，台灣健身產業走過許多轉折，也經歷了亞力山大與其他幾家業者歇業的衝擊。近十年政府也推出了預收款信託制度，不僅保障了消費者的權益，也提醒經營者在這樣的制度下，要把帳算清楚，更穩健地經營下去。
今天的市場，確實已經不一樣了。運動更為普及，模式也更加多元。只要選擇對的定位，避開前人跌過的坑，讓熱情與精算並行，依然可以在這個產業找到位置。
本文授權轉載自《不要叫我老闆：唐雅君給自己的人生存證》時報出版提供。
其他人也在看
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 17
張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯
昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 28
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 40
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 68
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 443
不只砍人還縱火！張文大屠殺前行徑曝光「潑汽油點火」
即時中心／廖予瑄報導台北車站今（19）日傍晚5時許發生隨機殺人事件，來自桃園的27歲張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死6傷。據警方調查，張在作案前，下午時已在多處先行縱火，而後再至北車及中山捷運站進行無差別攻擊。民視 ・ 7 分鐘前 ・ 32
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 16
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 62
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 668
守護《憲訴法》！國民黨將對5位大法官提譴責案、告發最重7年罪刑
憲法法庭昨判決《憲訴法》修正案違憲，國民黨今（20）日表示，將於立院院會提案，對5位枉法裁判的大法官提出譴責、並宣告判決無效；也將在下周一向北院、北檢告發這5位大法官濫權瀆職、涉嫌觸犯《刑法》枉法裁判罪。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 152
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日提案要彈劾總統賴清德，狂喊反獨裁、反專制。對此，律師賴瑩真分析彈劾不可能通過並揭穿藍白「最終盤算」，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。賴瑩真直言：「看到了嗎？這才是他們想要的。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 198
等紅綠燈遭張文割喉！騎士倒地氣絕 家屬憤慨：他殺了我弟弟
27歲男子張文昨（19日）持刀、煙霧彈大鬧北車、中山商圈，他的恐怖行為接連奪去3條人命，其中1人正是在路口停等紅綠燈的機車騎士，突然間遭張文攻擊遇害，送醫搶救宣告不治，死者家屬得知消息後憤慨地說：「他殺了我弟弟！」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 51