我來接住你！邱議瑩推「百億挺青年計劃」免保人免抵押拒高利

許多年輕人找上融資公司卻反遭高利剝削，立委邱議瑩推出「百億挺青年計劃」打造正規貸款管道。（圖／邱議瑩辦公室提供）

面對融資公司不受政府納管卻收高利息亂象，民進黨立委邱議瑩今天（2日）宣布將推動「融資租賃專法」納管灰色地帶，也正式提出以高雄為示範基地的「百億挺青年計劃」，要用政府信用做後盾，替青年打造安全、無息、透明的正規貸款管道，邱議瑩強調「不要怕，我來接住你。」

邱議瑩表示，有陳情人向融資公司借款新台幣30萬元，實拿25萬元、卻要還款43萬元，利率高達36.3%；未來她將提專法納管融資、租賃公司，並提出「百億挺青年計劃」，提供最高30萬元創業貸款，且免保人、免抵押，讓高雄市伸出援手，接住年輕人。

邱議瑩指出，近年許多年輕人因信用不足、急需週轉或創業資金，卻無法向銀行申貸，只能被迫求助民間融資公司。這些業者以「快速放款」「免保人、免抵押」「借銀行太麻煩」等話術吸引借款，卻在設定費、代辦費、內扣手續費及變相利息中層層剝皮，使年輕人越還越窮、越陷越深。她直言，這不是個人問題，而是結構性的制度缺口，「如果政府不補上漏洞，民間高利市場就會持續擴張。」

陳情人Kevin表示，因為家裡需要大筆金額作為手術開銷，他嘗試向銀行信貸，但銀行認為他信用紀錄不完整，貸款困難；後來接到民間融資公司、代辦業者推銷，稱可用摩托車、手機貸款，都用免抵押、快速放款、免擔保人等口號來吸引人。

Kevin表示，事後他才發現這些利息不合理，常常還不起舊的貸款，又借新的貸款；他下班後打四份工，花2、3年才清償債務。他認為合法的上市公司如果能用高利率剝削人民，是國家監管的失敗。

邱議瑩指出，她提出「百億挺青年計劃」，針對有資金需求的青壯年，由政府做擔保、資金借貸，生活貸款最高10萬元、創業貸款30萬元，免保人、免抵押，全額由高雄市政府做信用保證。申請資格為40歲以下的高雄市民，高雄有公股的高雄銀行帶頭，串連其他公股銀行一起接住年輕人，百億挺青年計劃要由高雄開始，讓高雄市首先伸出援手接住年輕人，能安心開創美好人生。



