「我依然respect他」大馬正妹網紅逆風挺黃明志 揭10年友情：對我雪中送炭

大馬網紅楊寶貝（右）於IG發文力挺黃明志（左），並透露黃曾在她人生低潮時提供幫助，同時呼籲尊重司法程序、期盼真相早日揭曉。（翻攝自instagram/yangbaobei94）

上個月（10月）31歲網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞吉隆坡五星級飯店猝逝後，馬國歌手黃明志被爆牽涉其中，案件已改以謀殺罪偵辦，引發社群及媒體高度關注。今（5日），大馬網紅楊寶貝（楊虹玲）在Instagram逆風發文，表達對黃明志的支持，並透露雙方多年交情。

十年好友情 黃明志曾「雪中送炭」

楊寶貝在文中指出，她與黃明志相識已10年，對方在她人生低潮時提供協助：「在我多年前出事、幾乎無法再站起來的時候，他對我雪中送炭，並且給了我重要的工作機會。」

楊寶貝的發文意在澄清外界對黃明志的部分負面評價，展現私人交情層面的觀點，但她也強調對黃明志私生活並不了解，因此不多加評論。

尊重司法程序 期盼真相早日揭曉

針對黃明志已到警局報到一事，楊寶貝表示尊敬，並呼籲社群理性看待：「司法的東西就交給警方，希望一切真相早日水落石出。」她強調，發文目的單純，並非為了蹭流量或落井下石，只想表達對好友的支持以及對往生者的哀悼。

