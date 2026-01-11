「我信賴，但不信邪」王世堅壓軸力挺陳亭妃

王世堅力挺陳亭妃，並喊出「我信賴，但是我不信邪！」（圖/陳亭妃辦公室）





王世堅抵達會場時人氣爆棚，彷彿小型粉絲見面會，支持者爭相合影。他在台上助講長達二十分鐘，從台灣政治環境四百年的演變談起，呼籲台南鄉親要勇敢做民主的主人。他指出，政治路上難免遭遇誤解與委屈，但真正能走得遠的人，靠的不是一時的聲量，而是能不能「撐住」。

王世堅感性表示，這幾年目睹陳亭妃善盡職責卻遭受流言攻擊，他期許陳亭妃將這些抹黑轉化為成長的「勳章」，因為「台南市最強的人選就是陳亭妃」。更強調，自己不忍心看著陳亭妃這段時間「孤軍奮戰」、甚至有些孤苦伶仃，因此特地南下，「所以我來了！」





除了感性助講，王世堅更在現場大展歌喉，將爆紅迷因名曲《有出息》改編歌詞獻給陳亭妃。高唱「本來應該從從容容，游刃有餘，現在是堅定勇敢，堅定挺妃！大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃。」掀起台下陣陣歡呼。王世堅更與群眾許下承諾，若陳亭妃順利通過初選，他一定會再來台南繼續唱給大家聽。





這場造勢活動在王世堅的強力助攻下，氣氛達到沸點。陳亭妃也呼籲，這場初選沒有遊覽車動員，只有人民自發的力量，懇請大家在1月12日至14日的電話民調中，堅定回答「唯一支持陳亭妃」，讓這位準備好的女力市長，帶領台南走向下一個輝煌的四百年。