2026年1月12日 週一 下午12:10

我們七月六日誕生

裸體的旅途，一種專屬的方法論

從此時到異地，我們喜歡陷入

喜歡為彼此變深，一點一滴

炸裂出，無盡的故事

每一個篇章，都注入深情

我們的早餐是擁抱，午餐是

綿長的親吻，晚餐呢

做愛是最美的時光，度過了

高峰與低谷，我們樂於

抵達極樂，對愛重複發明

更多奇妙的姿勢，所有的下流

都像是祝福，沒有限度

向著每一個孔穴開啟，癡迷的音樂

布滿全部，宵夜時刻很快就到了

愛撫是不止境，我們可以互相

變成深處，穿過肌膚之親

無與倫比的輕盈，向著銀河史吟唱

床上的宇宙，我們比諸神

更快、更飽滿，完成沒有距離的詩