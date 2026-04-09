「我們不再是面板公司！」友達低軌衛星天線首度亮相 造全球第一座 Micro LED 4.5 代產線
【緯來新聞網】面板大廠友達光電成立邁入 30 周年，但在 Touch Taiwan 2026 上友達光電總經理柯富仁卻直呼「我們已經不再是面板公司」，表示友達已正式成為「以顯示跟光電技術為核心的解決方案供應商」，展示轉型決心。
友達在非純面板的垂直場域及智慧移動服務，今年第一季營收佔比已達 40％，目標將於 2027 年至 2030 年間突破 70％。柯富仁指出，友達已從面板組件商轉型為 Tier 1 系統整合商，跨足車用運算與衛星通訊市場，並於現場首度展出其製造的透明低軌衛星天線，相當吸睛。
友達展位以一座高達二樓高的 Micro LED 透明螢幕「晶透之森」示人，展現實力。
Micro LED 量產戰力爆發：建立全球首座 4.5 代產線
「我們在 Micro LED 佈局最早，也是生態鏈最完整的」友達光電董事長彭双浪說道。
友達已成功建立全球首座 4.5 代 Micro LED 生產線，具備 30 吋、50 吋甚至 60 吋大尺寸產品量產能力，並能將技術與建築或車窗玻璃結合，打造雙面透明應用，不僅構築了友達的技術堡壘與量產規模，更透過整合集團資源、入股富采，將 LED 產業技術與 LCD 結合，這項策略性投資已開始帶來顯著營收貢獻。
在展場上，友達 Micro LED 領域展現「貫穿全場」的量產實力，應用範圍橫跨智慧手錶、車用顯示到大型廣告看板，現場展示多項已實際應用的案例，包括台中火車站的 AI 透明雙向翻譯機、輪船上的透明 AR 車窗互動方案等。
友達光電董事長彭双浪（右）及總經理柯富仁（左）於 Touch Taiwan 2026 接受媒體訪問。
轉型 Tier 1 系統整合商 造低軌衛星「透明天線」
友達在智慧移動領域的表現搶眼，其營收貢獻度已達 30％。柯富仁表示，隨著車用座艙顯示尺寸不斷擴大，友達已從單純供應面板，轉為直接服務車廠的 Tier 1 系統整合商，目前已與高通、聯發科合作，將車用運算平台直接上車。
本次展會中最受矚目的「非顯示」前瞻技術，莫過於友達首度曝光研發多年、在低軌衛星領域的突破—— SatGlass 玻璃基板衛星天線。 不同於同業過去嘗試的「液晶天線」技術路徑，友達採取了不同的做法，柯富仁解釋，衛星與車輛皆處於移動狀態，天線必須具備動態掃描相位的能力，友達利用 TFT 電路與主動元件控制電波，達成精準的訊號追蹤。
耗時多年研發，友達透明低軌衛星天線首度曝光，目前正處 POC 階段。
「我們其實也做相關生態的投資，像是專門在做衛星訊號檢測，以及讓衛星訊號更精準發射的公司。」目前友達已積極對接車廠規格定義，並參與車廠 GAA 聯盟，透明天線「上車」已成為營收成長的重要引擎。
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