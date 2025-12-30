我們不要變醜八怪！ KIMIKO淚憶坦率曹西平

〔記者林南谷／台北報導〕66歲資深藝人曹西平昨(29)晚驚傳驟逝，享壽66歲，稍早舞蹈名師「KIMIKO」林睿君忍住悲傷在臉書發文曬出2人同框要他一路好走，「我們會記得你，記得那個永遠坦率、永遠帥氣的你。』

發文一開頭，KK要曹西平一路好走，表示喜歡他爽朗的笑聲，喜歡他超級老派的各種堅持。記得第一次見面時，曹西平對KK說：「你很有禮貌，我喜歡你。」還叮囑她：「我們不要變醜八怪。」這句話KIMIKO一直記得。

KK也記得，不喜歡夜生活的曹西平，居然因為她的生日，驚喜地出現在生日會上，「新年時，我送禮物給你，你總是直接說：不要浪費錢，我吃不完。」直呼曹西平就是這麼坦率又帥氣的人，「現在，我想你已經到了天堂，繼續當那個坦率、懂生活又愛漂亮的曹大哥。」

