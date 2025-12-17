我們之間有了連結！老顧客2天沒來「主廚直奔住處救一命」 他憑直覺救回78歲常客

主廚唐奈爾‧斯托爾沃斯（左）與78歲老顧客查理‧希克斯在其臨時住所合影。（圖／CBS News）

美國佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）一間餐廳的廚師，因為察覺常客突然消失，決定親自前往對方住處確認狀況，結果即時發現對方倒地受傷並成功搶救，展現社區間深厚的人情溫度。

佛州彭薩科拉的Shrimp Basket餐廳，老顧客查理‧希克斯每日兩次前來用餐。（圖／Google Map）

根據《CBS新聞》、《華盛頓郵報》與《彭薩科拉新聞報》報導，這間連鎖餐廳「Shrimp Basket」的廚師唐奈爾‧斯托爾沃斯（Donell Stallworth）近日憑著一份直覺，救回一名78歲老顧客的性命，這位78歲的查理希克斯（Charlie Hicks）長年獨居，他每天固定造訪Shrimp Basket餐廳兩次，總是點相同的一道餐點：不附餅乾的燴飯與海鮮濃湯。

餐廳經理史托華斯（Donell Stallworth）受訪時說：「我們一開門，他就會出現。從來沒缺席過。」然而在去年9月的一個週末，希克斯突然兩天沒出現，讓員工們起了疑心。他們立即致電關心，才得知希克斯身體不適。為了避免傳染，希克斯請餐廳主管丹妮絲蓋洛威（Denise Galloway）將熱騰騰的餐點放在門口。

但當連續兩天送餐後對方依舊毫無回應，史托華斯決定親自前往查看。那天正值上班時段，他中途驅車趕往希克斯的住處，不斷敲門卻無人應門。「我正打算轉身離開時，聽到微弱的聲音，好像有人在說『幫幫我』，」他回憶道。「我立刻打開門，他就倒在地上，那一刻真的很可怕，完全不知道他的狀況。」

送醫後，醫療團隊發現希克斯肋骨斷了兩根且嚴重脫水。Shrimp Basket團隊除了持續為他準備餐點，更協助他搬入餐廳旁的新公寓，方便他恢復健康後繼續享用最愛的燴飯。

重返餐廳的那一刻，史托華斯感性地對希克斯說：「很高興你回來了，老朋友。」希克斯也感同身受地說：「我們之間有一種連結。」史托華斯進一步形容希克斯是「叔叔、爺爺、也是最好的朋友，三合一的存在」，表達出兩人如家人般的情感。

Shrimp Basket餐廳隨後也對此事件發表聲明表示，品牌核心價值之一是「以人為本」，鼓勵員工關心社區與顧客，而史托華斯的行動正是這項精神的最佳實踐。「我們為他和整個團隊感到驕傲，」聲明中寫道。「故事傳開後，也有其他分店的員工分享了他們與自己版本的『希克斯先生』的互動，展現出我們的企業文化正是在這樣的日常關懷中建立起來的。」

斯托爾沃斯憑一通電話與一份直覺，走進顧客住處，成就一次即時救援。（圖／翻攝自X，@people）

