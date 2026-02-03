「我們什麼都不知道！」 陳玉珍：不要一直說國民黨好壞心要擋關稅

記者陳思妤／台北報導

台美關稅降到15%，總統賴清德今（3）日主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會時也喊話，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查。國民黨立委陳玉珍則不滿喊冤說，不要一直說國民黨處心積慮、好壞心打算讓談判不成，文本還沒送來立法院，怎麼就說國民黨要擋呢？「我們什麼都不知道嘛…」。

對於台美關稅談判，陳玉珍今天受訪時抱怨，民進黨側翼胡說八道，談判文本都沒有完全公開，還沒有送到立法院就誣指說國民黨要阻擋。她指出，關稅談判換來什麼還有要放棄什麼，是不是農業市場要更開放？有沒有開放稻米農產品？汽車關稅降低？目前行政機關沒有說，大家知道嗎？

陳玉珍表示，文本還沒送來立法院，怎麼就說國民黨要擋呢？「我們什麼都不知道嘛…」，現在都是片面訊息而已。她說，有的產業會有助益，但有的產業會受害，要看政府整體要怎麼做，對於產業受益很高興，但受害產業要怎麼幫助呢？

陳玉珍強調，不是說跟誰好棒棒、跟美國好棒棒，這不是重點，重點是整體國家的發展，也不用現在就說國民黨要擋到底或不擋，這都沒必要，重點是談判結果在哪，媒體看到了嗎？但她不覺得要催促，要給談判團隊時間，也許還在堅持要談到更好的結果。

陳玉珍批評，但在等的同時，側翼們、民進黨莫名其妙名嘴，「不要一直說國民黨處心積慮、好壞心打算讓談判不成，害什麼…」，大家對外都站在一起，要給談判團隊一點時間，最後答案當然要出來，但現在不願意逼迫他們，也許他們在最後階段還希望談到更好條件，都在台澎金馬這條船上大家要團結。

