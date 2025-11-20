我們來衝一下！ 林佳龍嗨喊：赴日旅遊台客人數勝陸客

林佳龍呼籲國人多多赴日旅遊、採購日本產品並打卡分享日本美食，以實際行動挺日本，「衝一下」讓旅遊人數超過對岸觀光客。（圖：林佳龍臉書）

日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中日緊張關係升溫，北京除了實彈射擊、釣島巡航等軍力恫嚇，還接連祭出勸阻陸客別去日本旅遊、暫停水產品輸陸等報復性手段。外交部長林佳龍今天（20日）在立院備詢時表態支持高市內閣的印太戰略，並呼籲國人多多赴日旅遊、採購日本產品並打卡分享日本美食，「衝一下」讓旅遊人數超過對岸觀光客。

立委王定宇表示，日本是因為對台灣安全重視，才引起中共文攻武嚇與經濟制裁。林佳龍回應表示，中共對台灣一再霸凌，文攻武嚇、經濟脅迫無所不用其極，前陣子在菲律賓；現在又來對付日本，問題出在中國，「不是誰有事沒事，而是中國在找事、找理由」。林佳龍強調，我們支持高市早苗首相印太政策與戰略，以及對第一島鏈包括台海、東海及南海的相關立場。

林佳龍表示，高市早苗堅持言所當言，並沒有因為中共威嚇而收回。日本是基於自己國家的利益與安全，才會說「台灣有事就是日本有事」、也就是日美安保有事。仔細看高市的談話十分一致，也符合日本安保法規定，政策更是行之有年，從已故前首相安倍晉三時期就開始。

立委徐巧芯則引用高市表達「台灣有事、日本有事」，現在中共鎖定日本，未來台灣會不會也採行「日本有事、台灣有事」的論述？林佳龍說，中共的軍事擴張是針對台灣及所有第一島鏈的國家，「中共要找事，大家都會有事」。

徐巧芯追問，一旦日中雙方衝突升高到軍事層級，台灣是否也將配合日本採取同等軍事行動？林佳龍表示，兩者不一樣，日本與美國有安保條約，但目前台日之間沒有類似的制度性同盟關係；台美之間有台灣關係法和六項保證，屬於準同盟關係，但台日、台菲之間則沒有類似的制度性安排。不過第一島鏈在某種程度上都屬於同一個戰場，只要一個國家有事，都會影響到其他國家。

林佳龍指出，日本此刻最需要台灣人支持他們，籲請台灣民眾以實際行動表達對高市早苗政策的支持，多到日本觀光旅遊，現在應該是赴日旅遊的好季節，也請多多購買日本產品，來表達台日友好。林佳龍還利用會中受訪時一步指出，除了赴日旅遊、購買日貨之外，如果也能多吃和日本有關的餐飲，還可以上網打卡，以不同行動表達對日本的支持，請大家發揮創意。

林佳龍估計台灣今年前往日本旅遊的人數應該會創下歷史新高，喊話「我們來衝一下」！用旅遊人數表達對高市早苗首相與政府的支持，相信今年到日本旅遊的台灣觀光客人數可以高過陸客，應該可以達到這個目標。（張柏仲報導）