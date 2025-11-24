我們做到了「舉債歸零」

7年前我甫上任台東縣長時，縣庫負債高達56億元，橫在眼前的還有焚化爐存廢、美麗灣爭議等難關。我盤點手上僅有的資源，我能怎麼辦？我想起神學家尼布爾的寧靜禱文：「親愛的上帝，請賜給我雅量從容地接受不可改變的事，賜給我勇氣去改變應該改變的事，並賜給我智慧去分辨什麼是可以改變的，什麼是不可以改變的。」如今7年過了，我可以驕傲地告訴縣民，台東縣在去年成功還清所有債務，正式邁向「零舉債」時代。

我怎麼做到的？簡單的說就是積極改革、開源節流。

開源主要透過積極爭取中央競爭型補助計畫與有效運用花東基金，讓縣府能在不增加負擔的情況下推動地方建設。譬如，美麗灣仲裁案，在縣府審慎研析與依法據理力爭的前提下，最終爭取到對縣府較為有利的結果，為縣庫節省數億元支出。此外，焚化爐啟用後，也替縣府挹注穩定的處理費收入，使財政體質逐年改善。

節流則從內部做起，整合縣府各局處活動、刪減不必要的支出，讓每一分公帑使用更有效率。台東社福評鑑是全國標竿，積極建設還包括太平溪右岸一路通、富岡港交通暨客運服務中心啟用、美麗灣轉型文化教育訓練基地和總圖書館即將開幕等。幸不幸福，人民最有感，我要做的不是冰冷的數據，而是讓縣民感覺溫暖的幸福。