《我們六個》大女兒訪問到一半突噴鼻血！馬志翔演渣夫不敢出門
馬志翔、黃薇渟25日出席《我們六個》媒體聯訪，馬志翔飾演渣夫，外遇偷吃小三帶回家，小三還將元配燙死，他那段時間不敢白天出門跑步，坦言投射眼光帶有一點敵意，還有路人會瞪他，太太是死忠觀眾，那一陣子脾氣很暴躁，常常罵他；飾演大女兒的黃薇渟則受訪到一半、突然噴鼻血，嚇壞全場。
馬志翔首度和天心合作，飾演渣夫一角，為了小三妻離子散，到了晚年遭小三被電鍋砸死，真人真事改編，引起極大回響。他老實說沒預想會有這麼大的討論，和王傳宗導演算是同期出來的導演，都會觀摩彼此的作品，「我覺得很特別是這題材，願意把這故事拍出來很有意義。」
他一改之前形象飾演偏負面角色，自己覺得很過癮，「演員找到適合自己角色非常困難，平常接戲時我不會去挑角色，我是用經驗判斷製作團隊認不認真，這是接戲唯一標準。」他也分享，有一場戲和「大女兒」黃薇渟對戲，一句「對不起」是劇本沒有，這一句是自己現場不自覺說出來，「到底渣男父親在小孩心中是怎樣存在，去圓滿這個東西，簡單說放下、原諒，原諒自己才能看向未來。」
黃薇渟則是在配音時就情緒爆發，配音一度中斷10分鐘，鼻音太重實在錄不下去，她也說，至今不太敢看這部片，才看一集50分鐘哭了7、8次，情感實在太濃烈。拍完這部片，她最大感悟「家人是全世界最重要的生物」，那段時間多表達對爸媽的愛意，珍惜相處的時光。《我們六個》每周一至周五晚間8點華視主頻道播出。
