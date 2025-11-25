《我們六個》太慘！黃薇渟想到心酸處噴鼻血 馬志翔壞到不敢出門
【緯來新聞網】馬志翔、黃薇渟在《我們六個》飾演父女，該劇已經在大愛首播完畢，好評不斷後將在華視重播，由於劇情相當沉重，當黃薇渟回想當初過不了的心魔，才講「沒辦法討論感情」鼻血就流了出來，所有人都嚇傻，後來她猜想應是氣溫變化的關係。
黃薇渟（左）突然噴鼻血，馬志翔趕緊遞上衛生紙。（圖／記者陳明中攝）
馬志翔日前出現在金馬串場影片，其中一句「那些年投錯的電影」，他因為沒投資的經驗所以無感，若是當導演時，曾有選錯演員？他很有自信：「我自己拍的戲，都覺得選角選得很棒，我選擇演員會有sop，有自己的一套，演技擺最後，外型對了個性不對了就會被踢掉。」
在劇中，他是個渣男爸爸，坦言戲剛播出的那陣子都不敢去跑步，「那段期間，投射的眼光都感覺帶有敵意」，還會故意趁晚上八點戲正在播的時候出門，心想大家都在看這部戲，沒人關注他。太太同樣有收看，他很敏感，笑稱那陣子感覺常被老婆罵，「對我脾氣暴躁」。
黃薇渟流鼻血時很冷靜。（圖／記者陳明中攝）
黃薇渟至今都無法好好看完這部戲，因為在第一集就哭了7、8次。現實中是獨生女，她戲裡卻有五個手足，好在「兄弟姐妹」都曾合作過，本來就夠熟，所以沒太多生疏感。面對角色極大的心理壓力，她沒有因此做惡夢，但在拍攝時的確害怕談感情，最大的頓悟就是，「那瞬間覺得家人是全世界最重要的」，什麼事會發生都無法預期，更長和爸媽說愛並且表現出來。
馬志翔從來不挑角色。（圖／記者陳明中攝）
近期網路上有迷因照片，網友截圖播出畫面，發現劇名跟冠名贊助的字體一樣大還連接在一起，變成「我們六個金鼎冷氣」，馬志翔先講講幹話，笑說天氣很熱，「我們六個一人一台」，其實對他而言，非常能理解，畢竟也是金主爸爸，且在台灣拍片本來就不容易了，想起合作《我們六個》的演員們，直言：「台灣不缺演員，缺的是機會。」
馬志翔（右）、黃薇渟蠻愛鬥嘴。（圖／記者陳明中攝）
