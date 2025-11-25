《我們六個》演渣夫馬志翔被路人瞪不敢出門

馬志翔、黃薇渟25日出席華視《我們六個》聯訪，他飾演外遇偷吃的渣夫，小三甚至將元配燙死，他昨表示，那段時間不敢白天出門跑步，坦言投射眼光帶有一點敵意，還有路人會瞪他，太太是死忠觀眾，那陣子脾氣暴躁很常罵他；飾演大女兒的黃薇渟昨被問到下戲後是否難跳脫感情時，突然噴鼻血嚇壞全場，推斷是天氣多變緣故。

馬志翔首度和天心合作演夫妻，戲裡外遇造成妻離子散，晚年被小三拿電鍋砸死，該劇是真人真事改編，引起極大回響。他昨老實說沒預想會有這麼大的討論，和導演王傳宗算是同期，都會觀摩彼此作品，「我覺得這題材很特別，願意把這故事拍出來很有意義。」

他也分享，雖然不了解真實人物林達生想法，但他重新飾演時，心裡也長出一個「林達生」，認為對孩子們的愧疚是這輩子都放不下的，因此和「大女兒」黃薇渟告別的戲，才會脫口一句「爸爸對不起」，這是劇本沒有的台詞。

黃薇渟則在配音時情緒爆發，一度中斷10分鐘，她至今不太敢看這部片，才看1集50分鐘就哭了7、8次，情感實在太濃烈。拍完這部片，她最大感悟「家人是全世界最重要的生物」，那段時間多表達對爸媽的愛意，珍惜相處時光。