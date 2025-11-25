《我們六個》馬志翔太渣不敢出門 黃薇渟談心魔突噴鼻血

黃薇渟受訪到一半突然流鼻血。（圖／侯世駿攝）

大愛《我們六個》改編自駭人聽聞的真實人倫悲劇，播出後大獲好評，並即將在華視再度播出。劇中飾演父女的馬志翔與黃薇渟今（25日）出席記者會，由於整部劇的氣氛相當沉重，黃薇渟受訪時分享當時過不了的心魔，沒想到講到一半竟狂流鼻血，她趕緊道歉並暫時離席，幸好過一下子鼻血就止住，她表示自己只要情緒激動就會流鼻血，但也有可能是氣溫變化太大的緣故。

黃薇渟坦言自己至今無法好好看完這部劇，光是第一集就哭了7、8次，雖然詮釋角色時面臨極大的心理壓力，但她沒有因此做惡夢，不過在拍攝期間確實會害怕談感情，並覺得家人是全世界最重要的存在，「什麼事會發生都無法預期，更常和爸媽說愛並且表現出來。」現實中是獨生女的她在劇中有5個手足，但因為她跟其他演員都合作過，所以沒有太多生疏感。

廣告 廣告

黃薇渟至今無法好好看完《我們六個》。（圖／侯世駿攝）

馬志翔在劇中是個超級渣男爸爸，坦言戲播出的那陣子都不敢出去跑步，認為路人看他的眼神都帶著敵意，笑說：「會故意趁晚上八點戲正在播的時候出門，心想大家都在看這部戲，沒人關注我。」就連老婆也入戲很深，那段時間對他特別兇，讓他哭笑不得。

日前馬志翔出現在金馬獎的串場影片，其中有一句「那些年投錯的電影」，但他因為沒有投資經驗所以沒太大的感覺。至於當導演時是否有選錯過演員？他自信地說：「我自己拍的戲，都覺得選角選得很棒，我選擇演員會有sop，有自己的一套，演技擺最後，外型對了個性不對了就會被踢掉。」

馬志翔在劇裡太渣，覺得路人看他的眼神都帶有敵意。（圖／侯世駿攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

升教授好難1／全台首件！台大阻師升等不甩教育部 法院判國賠10萬

高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了

狂購物竟是阿茲海默症作祟！婦月花6萬狂下單「尪拔電視救妻」 女兒一發文業者2小時神速出手