WE ARE ME—我們到此一遊開幕

國際大展《WE ARE ME︱我們到此一遊》基隆美術館隆重開幕，邱佩琳邀市民在藝術中重新看見自己。（記者鄭紫薇翻攝）

▲國際大展《WE ARE ME︱我們到此一遊》基隆美術館隆重開幕，邱佩琳邀市民在藝術中重新看見自己。（記者鄭紫薇翻攝）

2025年度國際大展《WE ARE ME︱我們到此一遊》昨（30）日在基隆美術館隆重登場，副市長邱佩琳親臨開幕儀式，並與多位藝術愛好者共同觀展，感受藝術多元的表現形式與時代思考。

該展覽由藝術家余政達創造的虛擬角色「法咪咪FAME ME」首度以策展人身份策劃，邀集英國、法國、日本、泰國及台灣十位當代藝術家，共展出28組精彩作品。

廣告 廣告

副市長邱佩琳致詞時表示，藝術是一種探索內心與世界的方式，每件作品都映照出創作者與觀者的真實情感。她分享到，在數位時代中，人們常為迎合外界期待而忽略自我，但這場展覽提醒我們要重新思考「看見自己」的意義。她期盼基隆美術館能持續成為市民接觸藝術、對話生活與沉靜自我的空間，讓城市因文化而更有溫度。

這項展覽集結多位國際藝術家，多件跨國與在地藝術家創作從影像、裝置到互動體驗，呈現網路世代中慾望、表象與真實之間的流動關係，為觀眾帶來深刻的文化對話與感官體驗。

市府表示，在基隆美術館（一樓101-103及M樓02-03展覽室），展覽時間為10月30日至115年2月1日09:00-17:00（週一及國定假日為休館日），期間將舉辦多場定時導覽活動，包含策展人法咪咪的親自導覽，以及邀請來自不同領域的人氣人物，如法白共同創辦人劉珞亦、策展人／演員丁春誠、貓下去敦北俱樂部創辦人陳陸寬等，帶來跨領域視角的解說。