我們只剩下勇敢！她撐起家計照顧全癱丈夫、憂鬱女兒 無語問蒼天
資深記者鍾志鵬 / 桃園報導
在桃園一條不起眼的小巷裡，一個平凡家庭，在兩年間被病痛、意外、債務、憂鬱、自責一再擊倒。全身癱瘓的父親躺在客廳角落，用力裝出輕鬆、強忍劇痛，只為讓女兒不再害怕。母親每天靠3小時打工撐起全家，卻還要同時面對兩個孩子的心靈創傷與醫療債務。大女兒憂心家裡，成績因此下滑。小女兒因愧疚造成父親受傷導致憂鬱纏身。媽媽阿瑀說：無論如何再苦也要咬牙撐下去。
阿瑀說：國一小女兒總是自責爸爸就是為了救治她的病情才會過勞工作，這一年多來，我自己一個人要四處設法籌措丈夫連著二次的手術費和住院費。能借的全借遍了，但真的實在沒辦法，我們只好放棄繼續住院回家憑著自己意志力復健………..
孩子在場先別談丈夫病情：媽媽阿瑀的第一道保護牆
《愛的延續》公益協會來到隱身在桃園巷弄裡、一家四口勉強租住的小屋。瘦弱的阿瑀再三叮囑「孩子在，先不要談爸爸的病。」後，才帶著協會志工一行人走進這間她刻意選在自己打工結束、孩子們放學回家的時段安排關懷訪視。恰巧碰上居服員到家協助丈夫阿濱復健。這種分秒必爭的安排，似乎是她唯一能撐起一個家的方式。
爸爸阿濱復健痛到冒汗 他卻裝笑安慰女兒：「爸爸有感覺了」
客廳角落，一張病床就佔了半個空間。癱瘓的阿濱正咬牙配合復健，復健不是一鍵簡單的事，壓迫痛得他額頭大汗直流，但只要小女兒靠近，他便立刻換上刻意裝出來的笑：「看，爸爸的身體慢慢有感覺了喔。」不讓孩子害怕的心，讓人感受到父親的壓力與疼惜女兒的心。而這兩個孩子，早已習慣地把一包調理包拆開、分成兩份放進白飯裡。看著這樣每天上演的畫面，協會一行人不免想問：這樣的營養，夠孩子長大嗎？
兩年內父女住院、父親全身癱瘓 命運像一場不停止的暴風雨
孩子一離開視線，夫妻倆的強裝的笑容瞬間崩塌。媽媽阿瑀聲音顫抖的說：「我們多苦都沒關係……但不能讓小女兒覺得，是因為她住院，我老公才會過勞癱瘓。」這句話背後，是長達一年，小女兒因自體免疫失調住院；是阿瑀日夜守著病床；更是爸爸阿濱為了醫療費瘋狂加班，最後在卸貨時因過勞昏倒，跌落貨車胸椎重創導致。沒想到阿濱因心急想好起來，在一次復健中再次摔倒，脊椎比前一次更嚴重地骨折。
剩3小時工資、靠低收補助存活 他們連哭都不敢給孩子看
因為二度重傷，阿濱阿瑀再也借不到錢，如今仍欠醫院近20萬元。全家仰賴阿瑀每天3小時的打工收入、以及剛通過的低收入戶補助過活。餐桌上，不是泡麵，就是一人份調理包分兩碗白飯。然而父母最心痛的，是妹妹因愧疚憂鬱、自傷；姐姐因沒電腦交不了作業、成績被拉低。他們卻不能在孩子面前崩潰，只能苦撐著笑，假裝「一切都會好」。
父母的沉默眼淚：再苦都自己承擔，好好保護孩子長大
孩子轉身離開後，夫妻倆彼此對看，那一瞬間眼淚不停滑落。他們沒有抱怨，只是不停重複：「孩子還小，不要讓她們再難受。」。讓人看見最深的父母心，不管多苦，仍選擇把所有苦往肚裡吞，為父為母則強的韌性，把他們的力量用來守住孩子的未來。也正因如此，他們值得被看見，也值得有人陪他們一起撐過這段最黑暗的時刻。
阿瑀說：癱瘓臥床的丈夫，平時總會用強裝「很快就能再站起來的自信」來緩和家裡的氣氛。只有到了孩子都睡了，我們倆才能流著眼淚彼此支撐著對方，唯一的希望，只剩我倆相互鼓勵著，「哪一天擺著攤販，我在前面負責煎水煎包，丈夫可以坐著輪椅在後面幫忙包餡料的遙遠夢想………..
《愛的延續公益協會》官網：
戶名：社團法人愛的延續公益協會
捐款帳號：郵局700帳號：03110351237430
