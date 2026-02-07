我們在影片裡！情侶住旅館親密片外流Telegram 女友崩潰

偷拍影片多於Telegram平台流傳，部分頻道會員人數逾萬。（示意圖／達志／美聯社）

香港一名男子經常在社群軟體Telegram頻道上瀏覽情色影片，未料某晚點開一段新片後不到數秒，驚覺影片中的主角竟是自己與女友。經了解，原來兩人三週前在大陸深圳某旅館留宿，當時全無警覺房內有針孔攝影機存在。這段影片完整拍下兩人從進房、放下行李到發生性行為的過程，並被剪輯成約一小時長的影片，散播至數千名Telegram用戶中。

根據英國廣播公司（British Broadcasting Corporation，簡稱BBC）世界頻道的調查報導，主角Eric（化名）表示：「我原本只是個消費者，沒想到竟變成受害者。」他回憶自己從青少年時期便開始觀看偷拍影片，沉迷於片中「不知情」的真實感。他坦言：「傳統色情片讓人覺得很假，但偷拍片讓人感覺更『真實』。」如今角色互換，他深切體會被偷拍的羞辱與無力。

廣告 廣告

Emily最初無法相信影片遭流出，直到親眼見到畫面才驚恐不已。她憂心影片可能已被家人或同事看到，兩人因此一度冷戰數週，情緒與信任皆受到重創。根據報導，這類偷拍影片大多透過加密通訊平台Telegram進行交易，該平台在大陸已遭封鎖，但仍被廣泛用於灰色地帶。

報導期間，BBC追蹤到六個Telegram頻道與網站，號稱共操作180多支旅館鏡頭進行即時直播。記者花費450元人民幣（約新台幣2000元）購買其中一個直播網站的會員資格，登入後即可觀看多間旅館房間，畫面在旅客插入房卡啟動電源後便開始錄影。也可下載歷史片段回看。

據了解，偷拍販售者在Telegram頻道上定期更新直播進度與過往片段，有些頻道會員人數多達1萬人。頻道使用者不僅觀看內容，還會留言評價房客外貌、談話內容，甚至對女性做出侮辱性言論，透過比對細節、平台留言與實地查證，成功鎖定大陸中部城市鄭州一間旅館房間，發現隱藏鏡頭藏於牆壁通風孔內，並連接旅館供電系統，鏡頭對準床鋪。

當BBC人員成功拆除鏡頭後，Telegram上的偷拍群立即出現留言：「中華鏡頭被拆了！」販售者之一、代號「AKA」的用戶則留言表示：「可惜，這間房的音質最好。」幾小時後，他又宣布另一地點的鏡頭已啟動，並得意稱：「我們平台的速度，就是這麼快。」

在長達18個月的調查期間，BBC共識別出超過12名與AKA類似的偷拍影片經銷商。這些人自稱為「代理」，而其上游則為所謂的「鏡頭持有人（camera owners）」，負責安裝設備與經營網站。調查中，AKA誤將一位名為「春哥（Brother Chun）」的聯絡對話截圖傳給記者，雖然他隨後否認春哥是供應者，但種種線索顯示偷拍產業已形成多層級供應鏈。BBC估計，自2023年4月至今，AKA透過平台獲利超過16萬3000元人民幣（約新台幣71萬元），遠高於中國去年平均年薪4萬3377元人民幣（約新台幣19萬元）。

香港非營利組織風雨蘭（RainLily）負責人藍莉（Blue Li）指出，協助受害者下架偷拍影片的需求日益增加，但Telegram從未對他們提出的檢舉回應。他們只能嘗試聯絡管理群組的業者，但這些人本身就是賣家，自然缺乏移除動機。藍莉強調：「科技平台不能自稱中立，他們的政策決定了內容的傳播方式。」

BBC已兩度向Telegram檢舉AKA與春哥所經營的偷拍頻道，但皆未收到具體處理回應。Telegram僅在第二次聯絡後表示：「平台禁止散播非自願色情內容，我們每天刪除數百萬筆有害資料。」然而，BBC所購買的直播網站至今仍在運作，偷拍影片繼續被上架與販售。

大陸市面上偷拍設備與探測器取得容易，但仍無法杜絕偷拍行為。（圖／翻攝自X，@NoContextBrits）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

佛州冷到「下鬣蜥雨」！23歲男撿屍做成塔可料理 網討論炸鍋

102歲人瑞娶看護惹議！遭疑神智不清 鄰居曝真實情況

她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯 丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友