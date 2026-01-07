我們如何被自己的想法控制？從假設、歸納、刪除到扭曲一次看懂

【健康醫療網／編輯部整理】大腦不斷接收和處理資訊，因為資訊量太龐大了，必須加以組織才能理解所有資訊的意義。大腦組織資訊的主要方式是尋找和儲存模式，我們的大腦是意義製造機，會為了找到模式而不斷跳到結論。當大腦看到某個物體或某件事發生時，就會尋找所有可能匹配的模式。一旦辨識出模式，大腦就會運用既有資訊來引導你經歷事件或體驗。

我們的大腦透過四種方式尋找模式：假設、歸納、刪除和扭曲。

假設大腦用來快速理解世界的捷徑

假設是我們處理資訊的重要方式，是我們在沒有證據的情況下就信以為真的事物。大腦不需要證據，它需要的是模式，所以它學會辨識和記住模式，無論這些模式是否有益。我們做出假設是為了快速處理資訊，而不必花好費數小時思考。

「研表究明，文字的序順並不定一能影閱響讀，比如當你完看這句話後，才發這現裡的字全是都亂的。」對多數人來說，大腦會自動匹配最接近的詞彙，並校正文字順序。前面那句正確應該是：「研究表明，文字的順序並不一定能影響閱讀，比如當你看完這句話後，才發現這裡的字全都是亂的。」這就是「錯視」的運作原理：大腦不在乎真假，只在乎是否符合「已知」模式。

舉例來說，如果我們看見大象的腿，大腦會迅速假設這條腿連接著大象的身體，還有另外三條腿、兩個大耳朵和一個長鼻子。在這種情況下，我們能憑藉片段資訊自動補足缺失的部分，形成完整的圖像。

問題在於我們未必總是需要完整的圖像，有時需要縮小視野，聚焦於局部的細節。大腦吸收資訊的方式是尋找模式，所以它會一直想跳到周圍環境，而不是專注於手邊的任務。

這告訴我們一個重要訊息：當你能把一項任務拆解成最基本的元素，而且只專注在這個部分，專注力就會提升。

從過去經驗預測未來的能力 歸納過度恐形成負面信念

跟假設一樣，歸納根據的也是儲存在大腦中的模式。相似事件的記憶形成一種模式，而你從中學習並用來預測未來事件。

歸納非常有用，如果沒有歸納的能力，我們就得不斷重新學習簡單的事情，問題是這種方式可能會矯枉過正。想像你在一次重要的簡報場合說話結結巴巴，你的大腦可能會歸納出「你在重要簡報場合都會表現失常」的結論，但這不見得是事實。那些讓你對自己和自己能力產生負面想法的歸納，會限制你看待世界的方式和你的表現。

刪除機制的代價 視野變窄可能錯失機會

在活動進行中，如果能排除不必要的想法，讓直覺接管，就能發揮最好的表現。注意經驗中的某些方面、忽略其他部分，這個過程叫做「刪除」。這在表現時尤其重要，因為同時會有很多事情發生。做這件事的人必須專注於手頭的任務，不能分心。但刪除的問題是：它會縮小我們的視野，可能導致我們錯失良機。

這種刪除機制限制了你看到的事物，進而影響你對可能性的判斷。如果看不到足夠的可能性，可能會把目標設得太低，或者，如果看不到正確的道路，可能會把目標設得太廣泛。

當大腦對某個模式賦予太多意義時，就會發生扭曲現象。扭曲現象的問題是：我們無法察覺自己正在這麼做。針對自己或自己表現的負面想法可能會讓你感到挫折、焦慮或沮喪。重要的是，要意識到大腦會扭曲事實，我們不能總是相信自己的想法，而這就是心智需要鍛鍊的原因。

你觀看、聆聽與閱讀的內容 正在形塑你的人生

在任何時刻控制你的，都是那些已經深植在心中的故事與想法，尤其是你對自己是誰的整體認知：什麼最有價值、什麼最重要，以及在你人生中有哪些可能性，這些信念對你當下的能量或狀態有著極大的影響。

換句話說，你專注的事物決定了你的思考方向，而這些想法變成感受、行動和結果，所以你專注的事物控制了你的生活。你觀看、聆聽和閱讀的內容，對想法、感受和信念有非常大的影響，所以才要審慎選擇。

本文來源：《內在卓越：鍛鍊心智，獲得非凡表現和最佳人生》，方智出版

