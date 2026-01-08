「我們家已經被你們整得夠慘了」！陳佩琪：把存摺還給我媽媽好嗎？

記者李鴻典／台北報導

前台北市長柯文哲妻子陳佩琪今（8）天中午再度透過臉書發文控訴司法，她說，北檢存摺也搜去一年半了，想必前前後後用放大鏡看過無數遍了，「能否請您們行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了」，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎？

陳佩琪說，「能否請您們行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了」。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪在文中提到，2020年初新冠疫情來襲，股票市場直直落， 全球股市常一開盤，就是熔斷再熔斷，眼見基金帳戶扣到快見底了，某天趁休假時去存錢給小孩，可能沒看好黃曆日子吧，市府在3月10日開市長、議員便當會，「而我這笨蛋竟在3月18日跑去存款 ，結果就是這樣，先生成了拿人家錢的犯罪嫌疑犯，還因此被抓去關了一整年」。

廣告 廣告

「我真沒想到台灣司法是這樣子的」，她寫道，2024年8月名嘴開始說我們家買辦公室很可疑，林俊言檢察官就在搜索票上說這是貪污嫌疑重大，結果問也不問、查也不查 ，8月30日就騙法官同意搜索，還說議員要落跑了，而陳佩琪也訂機票要在8月30日要出國（是退休前要和留美的女兒去美國玩一週， 六月中就訂好來回機票了） ，結果更好笑的是我們買辦公室，是要怎麼跟賄賂連在一起？夫妻兩人看了搜索票，還為此爭執不休…

陳佩琪指出，先生（柯文哲）說北檢的意思是『沈先生和李X鐸是舊識，而李X鐸和辦公室的租客是合夥投資人，藉此說是給我們租金來行賄（天知道這租客只給1.5個月的租金就藉機不付了。）』

而她看了搜索票上寫的，卻是解讀成北檢說：『柯文哲買辦公室沒付錢，是沈先生想藉由李X鐸幫忙付錢…』

會變成這樣，就代表林俊言自己也沒搞清楚，就騙法官簽同意票來搜索，陳佩琪稱，那時買辦公室距離搜索不到三個月，若北檢叫她去問，憑當時她的記憶力，在哪一天、 哪一刻、去哪家銀行、匯了多少錢出去、最終給仲介多少費用，都記得清清楚楚的，但北檢竟連問都不問，就騙票來搜索，理由還讓人看了摸不著頭緒，請北檢以後要瞎掰，功力要更精進才行！

陳佩琪話鋒一轉表示，其實今天早上是去銀行幫媽媽申請被北檢搜走的存摺的 ，母親94歲高齡了，出門不方便， 想說拿她雙證件、印鑑章去申請一本新的， 但銀行說按規定、不行就不行， 氣不過就回來發臉書了…

陳佩琪稱，北檢你們存摺也搜去一年半了，想必前前後後用放大鏡看過無數遍了，「能否請您們行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎，拜託您們了…」

更多三立新聞網報導

民眾黨鼓勵參選2026！陳佩琪嘆「實在無力承擔」：若需站台助選義不容辭

柯文哲被關喊一笑置之 陳佩琪：是支持者向賴清德磕頭才讓你就醫

她曝：黃國昌聲量瞬間趴在地板，柯文哲輕易的踩踏過

陳佩琪哭窮想找工作補家計！他列「財務9疑點」驚喊：黃國昌太狠

