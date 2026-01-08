「我們家被北檢整得夠慘了」 陳佩琪幫母申請存摺遭拒：還我媽好嗎？

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠／攝（資料照）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（8日）再度於臉書發文批評北檢，她指北檢檢察官林俊言看到2024年5月因名嘴說柯家買辦公室很可疑，在搜索票上說貪污嫌疑重大，騙法官同意搜索，「我們買辦公室，是要怎麼跟賄賂連在一起？」透露他們夫妻還為此爭執；她說，今早幫94歲母親向銀行申請被北檢搜走的存摺遭拒，向北檢喊話「能否請您們行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了」。

陳佩琪今於臉書發文指出，2020年初新冠疫情來襲，股票市場直直落，全球股市常一開盤，就是熔斷再熔斷，眼見基金帳戶扣到快見底了，某天她趁休假時去存錢給小孩，「可能沒看好黃曆日子吧，市府在3月10日開市長、議員便當會，而我這笨蛋竟在3月18日跑去存款，結果就是這樣，先生成了拿人家錢的犯罪嫌疑犯，還因此被抓去關了一整年。」

陳佩琪批，真沒想到台灣司法是這樣子的，2024年5月名嘴說柯家買辦公室很可疑，林俊言就在搜索票上說這是貪污嫌疑重大，結果問也不問、查也不查 ，8月30日騙法官同意搜索，還說議員（指國民黨北市議員應曉薇）要落跑了，而陳佩琪也訂機票要在8月30日要出國，但其實她是退休前要和留美的女兒去美國玩一週，6月中就訂好來回機票了，「結果更好笑的是我們買辦公室，是要怎麼跟賄賂連在一起？夫妻兩看了搜索票，還為此爭執不休…」。

話鋒一轉，陳佩琪透露，其實今天早上是去銀行幫媽媽申請被北檢搜走的存摺的，母親94歲高齡了，出門不方便，想說拿她雙證件、印鑑章去申請一本新的，但銀行說按規定、不行就不行，「氣不過就回來發臉書了」。

陳佩琪也向北檢喊話，「你們存摺也搜去一年半了，想必前前後後用放大鏡看過無數遍了，能否請您們行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？我們家已經被你們整得夠慘了，不是跟柯文哲沾上邊的人就有犯罪嫌疑好嗎，拜託您們了……」。

