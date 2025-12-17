「我們希望觀眾感受到CORTIS在AAA高雄舞台上真實、青春的力量。」CORTIS身穿NAMESAKE造型設計師專訪

在今年於高雄舉辦的 AAA Awards 頒獎典禮上，韓國怪物新人男團 CORTIS 穿上由台灣設計師 NAMESAKE 與 CORTIS 造型總監替全員量身打造的客製造型登台，瞬間成為當晚最受討論的舞台造型之一。這次，我們也與 NAMESAKE 創意總監 Steve Hsieh 聊聊，關於此次 CORTIS 舞台造型的風格與設計理念～

這次與 CORTIS 的合作起點是什麼？是品牌主動提出概念、還是與造型團隊共同發想？

合作的起點來自 CORTIS 團隊造型總監的聯繫，而這其實延續了我們過去幾個月的默契。在他們的 KFA 足球半場表演、紐約 KOOM Festival 舞台、〈JoyRide〉 MV 中，我們都意外看到他們自主穿上 NAMESAKE 的單品。

因此當正式合作的邀請來到時，我們已經約略可以了解對方喜歡的東西，概念也非常自然的從雙方共同討論中生成，他們僅希望我們用我們的方式帶出團員的個性。

本次表演造型想傳達的主題與舞台敘事是什麼？是否與歌曲情緒、編舞節奏或舞台燈光同步？「時裝 vs 表演」的平衡點如何抓？

我們希望呈現的是 CORTIS 一直以來的特質——自然、自信、獨立，但不過度裝飾的酷感。造型敘事圍繞著「一群懂得自己是誰的LA年輕人」，讓舞台上的力量來自他們個人的能量，而非服裝的誇張。與舞台氛圍的平衡主要來自三個部分：

輪廓留給動作空間（不壓縮表演自由度） 層次與材質在燈光下的反應（利用丹寧、拼接、金屬件帶出節奏感）

3.整體調性維持冷靜但有跳色的細節（不過度搶戲，但能在特寫與遠景中保有存在感）





我們希望呈現的是「時裝加成表演」，而不是「時裝蓋過表演」。

造型中融合 AW25 標誌性單品與 SS26 未來新品的原因？兩季元素如何整合而不互相搶鏡？

CORTIS 的舞台能量兼具少年感與成熟度，而 AW25 與 SS26 正好分別代表了我們品牌故事中的兩個面向：

AW25：結構、五金、解構 Harrington jacket 的成熟骨架



SS26：更自由、輕盈、未來感的青春語言

將兩者整合的方式不是「硬拼湊」，而是以統一的輪廓比例與冷色調作為橋梁。讓 AW25 的結構感成為核心，而 SS26 提供動態的延展與層次。因此兩季的單品在舞台上並不互相競爭，而是共同組成完整的敘事。

整體造型中最關鍵的視覺符號是什麼？（例如材質）

最關鍵的符號是 丹寧、水洗處理、金屬五金與未收邊的質地。這些元素象徵著青春的粗糙、獨立與真實性，也能在舞台燈光下呈現更立體的效果。

例如：James 的背心是丹寧基底疊加絨布，再以水洗製造兩層材質的混合光感。



金屬五金則呼應 AW25 的主題，延續解構 Harrington Jacket 的語言。這些細節平衡了青春的回憶又帶有成熟過程中的痕跡也是 NAMESAKE 的標誌，也在舞台上特別具有表現力。

與 CORTIS 造型總監 @actoy_ 的協作模式？（溝通流程、時間壓力、修改次數）

這次合作的時間非常緊湊，從接洽、設計到交件不到一個月。流程是：1.初步手稿與方向對齊 2.平面圖細節確認 3.製作樣衣並帶到韓國做定裝 4.依實際表演需求調整比例與增減設計細節。

雖然時程緊繃，但雙方在美感語言、節奏與溝通方式上都十分一致，因此修改次數反而不多。這種默契是讓這次合作能夠順利落地的關鍵！

對於 CORTIS「團體動態 vs 個人特質」的造型拿捏？如何在整齊度與個體舞台感中取得平衡？

我們的核心是「同一個故事，不同的角色」。做法是：輪廓維持團體視覺同一性，材質，比例，與細節差異化（展現個人性格）不同層次方式堆疊（讓每個人有自己的舞台語彙）例如同為背心或外套，但剪裁長度、五金位置、材質混合方式都因人而異。這讓大家在團體畫面中是 unified 的，但特寫時又能展現獨立魅力。

希望觀眾在舞台上感受到什麼？

我們希望觀眾感受到的是真實、乾淨、青春的力量。不是刻意打造的形象，而是一群年輕人以最自然的樣子站在舞台上：自由、獨立、誠實、並且知道自己是誰。如果觀眾能在他們的表演與服裝之間感受到那份「未被修飾的能量」，那就是我們最想呈現的畫面。





