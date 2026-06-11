我們帶著一樹的綠意／池沫樹

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池沫樹

放學路上

忽然下起了雨

我和姐姐

跑到樹底下躲雨

晶瑩的雨珠

落在綠色的樹葉上

又掉落到我們的身上

雨停了

我們帶著一樹的綠意

走在小路上

陽光

像幾只紅紅綠綠的蝴蝶

跟隨著我們